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Ενοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας. Οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους υπόπτους.

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Σύμφωνα με κρατικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya English, δέκα άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι είναι σε «κρίσιμη κατάσταση».

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας προειδοποίησε να μην διακινείται καμία πληροφορία σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και απηύθυνε έκκληση για πιστή τήρηση των επίσημων ανακοινώσεων που εκδίδονται άμεσα, επί ποινή νομικών κυρώσεων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι Al-Mamlaka.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Al Arabiya, Al-Mamlaka