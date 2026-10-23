Φωτογραφία από Al Mamlaka, κρατικό ειδησεογραφικό μέσο της Ιορδανίας

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Ενοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας. Οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους υπόπτους.

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Σύμφωνα με κρατικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya English, δέκα άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι είναι σε «κρίσιμη κατάσταση».

BREAKING: At least 7 people were killed and around 10 injured, some critically, when gunmen opened fire during a funeral at a church in Jordan’s southern Karak Governorate. The attack took place at the church in the village of Hmoud, about 100 km south of Amman. Reports say two gunmen got out of a vehicle and fired on mourners as a funeral procession was underway, with one eyewitness account saying the shooting lasted about five minutes before the attackers fled. Security forces are pursuing the perpetrators. October 23, 2026

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας προειδοποίησε να μην διακινείται καμία πληροφορία σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και απηύθυνε έκκληση για πιστή τήρηση των επίσημων ανακοινώσεων που εκδίδονται άμεσα, επί ποινή νομικών κυρώσεων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι Al-Mamlaka.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Al Arabiya, Al-Mamlaka