Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν -ευτυχώς ελαφρά- στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Aεροσκάφος της EasyJet, όπως μεταδίδει το BBC, έσπασε τα φτερά του κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης περίπου στις 06:30 π.μ. (τοπική ώρα), δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R — BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και από τα δύο αεροπλάνα, τα οποία επρόκειτο να απογειωθούν για Παρίσι και Γιβραλτάρ αντίστοιχα.

Οι πτήσεις ξεκίνησαν πάλι στο αεροδρόμιο μετά από μια σύντομη αναστολή για αξιολόγηση ασφαλείας, η οποία διαπίστωσε μικρές ζημιές στα αεροπλάνα.

Η Tynisha Chaudhry, η οποία επέβαινε στην πτήση με προορισμό το Γιβραλτάρ με τον σύντροφό της, συνέκρινε τη σύγκρουση με τροχαίο ατύχημα. «Νιώσαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει – ήταν ένα τεράστιο χτύπημα», περιέγραψε

Η 21χρονη είπε ότι «πολλά πυροσβεστικά οχήματα» και άλλο προσωπικό ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο, καθώς οι επιβάτες περίμεναν στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Ένας εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε: «Η EasyJet μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι άκρες των φτερών δύο αεροσκαφών ήρθαν σε επαφή ενώ τροχοδρομούσαν προς τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ σήμερα το πρωί».

«Το αεροσκάφος επέστρεψε στο σημείο για να αποβιβάσει τους επιβάτες στους οποίους έχουν παρασχεθεί κουπόνια αναψυκτικών, ενώ παράλληλα κανονίζονται αεροσκάφη αντικατάστασης για την εκτέλεση των πτήσεων.»

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την καθυστέρηση στις πτήσεις τους. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Πηγή: BBC

