Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε δριμύτατα τις δυτικές χώρες την Παρασκευή για την υποστήριξή τους στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και τις κατηγόρησε ότι υποκύπτουν στην πίεση ακτιβιστών και άλλων που κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός ηγέτης αντέδρασε με σκληρά λόγια σε μια σειρά διπλωματικών κινήσεων από κορυφαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίες ενέτειναν τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ λόγω της διεξαγωγής του σχεδόν διετούς πολέμου εναντίον των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

«Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων χωρών αναγνώρισαν άνευ όρων ένα παλαιστινιακό κράτος. Το έκαναν αυτό μετά τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου – φρικαλεότητες που επαινέθηκαν εκείνη την ημέρα από σχεδόν το 90% του παλαιστινιακού πληθυσμού».

Με όλο και περισσότερες χώρες να προστίθενται στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή ανεξαρτησία, η πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έκανε την πιο ισχυρή δήλωση μέχρι σήμερα ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τον αγώνα της εναντίον της Χαμάς μετά την έφοδο των μαχητών στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα.

Η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας, και έχει αφήσει μεγάλο μέρος του εδάφους σε ερείπια.

Μαζικές αποχωρήσεις πριν την ομιλία του Νετανιάχου

Μαζικές αποχωρήσεις έγιναν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.



Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου στα θεωρία επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη την Παρασκευή, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τους Παλαιστίνιους μαχητές ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει – ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Ο Νετανιάχου απαρίθμησε τις ισραηλινές νίκες κατά της Χαμάς και άλλων μαχητικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε μια ομιλία που υπενθύμισε στον κόσμο τους τρόμους που υπέστησαν οι Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα και παίρνοντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές μετρήσεις.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

«Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί ηγέτες του κόσμου υπέκυψαν. Υπέκυψαν υπό την πίεση των μεροληπτικών μέσων ενημέρωσης, των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών ομάδων και των αντισημιτικών όχλων. Υπάρχει ένα γνωστό ρητό που λέει: όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι δυνατοί συνεχίζουν. Λοιπόν, για πολλές χώρες εδώ, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, εσείς υποκύψατε», είπε ο Νετανιάχου.

«Πίσω από κλειστές πόρτες, πολλοί από τους ηγέτες που μας καταδικάζουν δημοσίως, μας ευχαριστούν ιδιωτικά. Μου λένε πόσο εκτιμούν τις εξαιρετικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, που έχουν αποτρέψει, ξανά και ξανά, τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρωτεύουσές τους».

Η απογοήτευση για την στρατιωτική πολιορκία του Ισραήλ και την απροθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συγκρατήσει τον Νετανιάχου εκδηλώθηκε ανοιχτά στην ετήσια συνάντηση της Νέας Υόρκης, όπου, σε μια δραματική μεταστροφή, η Αυστραλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και αρκετές άλλες χώρες αγκάλιασαν την ιδέα ενός παλαιστινιακό κράτος.

Είπαν ότι μια τέτοια ενέργεια ήταν απαραίτητη για να διατηρηθεί η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση και να να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Νετανιάχου ακολούθησε στο βήμα τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες που αυτή την εβδομάδα κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση το αρνήθηκε σθεναρά.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στον πόλεμο της Γάζας. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Ο Νετανιάχου απάντησε την Παρασκευή σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ψευδή κατηγορία γενοκτονίας».

Η Χαμάς προσφέρθηκε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους – από τους οποίους μόνο περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί από τους συνολικά 48 – με αντάλλαγμα την αποδοχή από το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσυρθεί από τη Γάζα.

