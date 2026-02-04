Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο, μετά τον θανάσιμο μαχαίρωμα ενός φοιτητή στο κέντρο της πόλης του Λέστερ, κοντά στο Πανεπιστήμιο De Montfort, σύμφωνα με την αστυνομία του Λέστερσαϊρ.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης, μετά από αναφορά ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών, φοιτητής του πανεπιστημίου, είχε καταρρεύσει στην οδό Oxford Street, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Bonners Lane.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Λέστερ, όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ ανακοίνωσε ότι ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση.

Η αστυνομία πρόσθεσε: «Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, πιστεύεται ότι το θύμα εμπλέχθηκε σε διαμάχη με έναν άλλο άνδρα στο δρόμο. Ο άνδρας αυτός εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος πριν φτάσει η αστυνομία».

Σε δήλωσή της, η καθηγήτρια του πανεπιστημίου Katie Normington είπε: «Είμαστε συγκλονισμένοι που επιβεβαιώνουμε τον τραγικό θάνατο ενός από τους φοιτητές μας.

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί από το συμβάν. Προσφέρουμε άμεση υποστήριξη στους φοιτητές, το προσωπικό και την οικογένεια του θύματος».

