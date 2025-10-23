Ο όμιλος Meta, στον οποίο ανήκουν Facebook και Instagram, ανακοίνωσε ότι καταργεί 600 θέσεις εργασίας στο τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης με την αιτιολογία ότι προσπαθεί να εξορθολογίσει τη λειτουργία του τμήματος.

Σύμφωνα με τους New York Times και τη Wall Street Journal, ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα στην «υπερνοημοσύνη», μια εντελώς νέα και υποθετική (μέχρι στιγμής) τεχνολογία με γνωστικές ικανότητες ανώτερες από τις ανθρώπινες, που θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της Silicon Valley. Η Meta έχει στρέψει εκεί το ενδιαφέρον της καθώς θέλει να κατακτήσει αυτό τον χώρο έναντι των τεχνολογικών της αντιπάλων.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Meta παρουσίασε συνδεδεμένα γυαλιά, που συμπεριλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη και εκτενείς δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζοντας το στοίχημα της συγχώνευσης του πραγματικού κόσμου με τον «εικονικό».

Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως δημιουργεί στην Καλιφόρνια οργανισμό για τη χρηματοδότηση τοπικών υποψηφίων τασσόμενων υπέρ της λιγότερο αυστηρής ρύθμισης της ΤΝ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό της Κίνας.

Πάντως, για να μην χαλάσει το όνομά του ο όμιλος ανακοίνωσε, ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις καταργήσεις θέσεων εργασίας θα έχουν την δυνατότητα να απορροφηθούν από άλλα τμήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν θα είναι αντάξια τους.