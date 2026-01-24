Εκατοντάδες γυναίκες στη Βρετανία έχουν γίνει viral σε λίγες ώρες μέσα από βίντεο στο Tik Tok χωρίς να γνωρίζουν και κυρίως χωρίς να θέλουν, από άνδρες που τις καταγράφουν στα κρυφά.

Η Ντιλάρα, μια 21χρονη Βρετανίδα είναι ένα από τα εκατοντάδες θύματα που μίλησε στο BBC για την απίθανη ιστορία της όταν μια ημέρα, στο διάλειμμα για μεσημεριανό στο Λονδίνο όπου εργάζεται, ένας ψηλός άνδρας την πλησίασε στο ασανσέρ και της είπε: «Ορκίζομαι ότι τα κόκκινα μαλλιά σημαίνουν ότι μόλις σου ράγισαν την καρδιά.». Ο άνδρας συνέχισε τη συζήτηση και στο τέλος της ζήτησε το τηλέφωνό της.

Την επόμενη ημέρα έμαθε από φίλους ότι ένα βίντεο της κυκλοφορούσε στο Tik Tok και είχε 1,3 εκατομμύρια προβολές. Τότε κατάλαβε, ότι ο νεαρός άνδρας την βιντεοσκοπούσε με τα έξυπλα γυαλιά της Meta. «Ήθελα απλώς να κλάψω» είπε όταν μίλησε για την ιστορία της.

Ο άνδρας που την κινηματογράφησε, είχε δημοσιεύσει δεκάδες άλλα κρυφά γυρισμένα βίντεο στο TikTok, μέσα από τα οποία έδινε συμβουλές σε άνδρες για το πώς να προσεγγίζουν τις γυναίκες.

Η Ντιλάρα ανακάλυψε επίσης ότι ο αριθμός τηλεφώνου της ήταν ορατός στο βίντεο κάτι που εξηγούσε τα δεκάδες μηνύματα και κλήσεις που λάμβανε για μέρες.

Εκατοντάδες γυναίκες «θύματα»

Μια άλλη γυναίκα, η Κιμ, κινηματογραφήθηκε το περασμένο καλοκαίρι σε μια παραλία στο West Sussex από έναν άλλο άνδρα που φορούσε κομψά γυαλιά ηλίου. Ξεκίνησε μια συζήτηση κάνοντας κομπλιμέντο για το μπικίνι της.

Την ρώτησε πού ζούσε και προσπάθησε να συνδεθεί μαζί της στο Instagram. Η Κιμ, 56 ετών, δεν γνώριζε ότι την κινηματογραφούσαν και, καθώς συζητούσαν, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον εργοδότη και την οικογένειά της.

Αργότερα, ο άνδρας δημοσίευσε δύο βίντεο στο διαδίκτυο, με το πρόσχημα των συμβουλών για τις σχέσεις, τα οποία συγκέντρωσαν γρήγορα 6,9 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και πάνω από 100.000 likes στο Instagram.

Παρότι η Κιμ ζήτησε από τον άνδρα να αφαιρέσει από το βίντεο πληροφορίες σχετικά με την εργασία και την προσωπική της ζωή, αυτός αρνήθηκε χωρίς κανείς να μπορεί να τον αναγκάσει.

Το BBC έχει δει εκατοντάδες παρόμοια βίντεο μικρού μήκους στο TikTok και το Instagram, τα οποία έχουν αναρτηθεί από δεκάδες διαφορετικούς άνδρες influencers οι οποίοι ισχυρίζονται ότι προσφέρουν συμβουλές για το πώς να προσεγγίσεις γυναίκες.

Όμως πρόκειται για παράνομα αποκτεθέν υλικό το οποίο καταπατά τα δικαιώματα όλων αυτών των γυναικών από το οποίο όλοι αυτοί οι άνδρες κερδίζουν τεράστια εισοδήματα εκθέτοντας άλλους ανθρώπους.

Σε Βρετανία, ΗΠΑ και Αυστραλία

Η Ντιλάρα και η Κιμ είναι δύο από τις επτά γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που δήλωσαν στο BBC ότι κινηματογραφήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Όλες είπαν ότι ένιωσαν εκμεταλλευόμενες και αναστατωμένες όταν έμαθαν ότι τα βίντεο είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση ατόμων σε δημόσιους χώρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο Τζέιμι Χάργορθ, ειδικό σε θέματα ιδιωτικότητας, αλλά «το να βρίσκεσαι σε δημόσιο χώρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι «νόμιμο» να σε βιντεοσκοπήσουν και στη συνέχεια να αναρτήσουν το βίντεο στο διαδίκτυο».

Αφού ανέφερε αρχικά το βίντεο στο TikTok, η Ντιλάρα ενημερώθηκε από την εταιρεία τεχνολογίας ότι μετά από έλεγχο δεν διαπιστώθηκε καμία παραβίαση. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με το BBC, το TikTok αφαίρεσε αργότερα το βίντεο και, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι θα αφαιρεί βίντεο που παραβιάζουν τις οδηγίες της κοινότητας σχετικά με «εκφοβισμό και παρενόχληση».

Φιλανθρωπικές οργανώσεις και ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα βίντεο ενδέχεται να μην εμπίπτουν σε καμία συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου που ορίζεται ως παράνομη από τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Online Safety Act).

Ποια είναι αυτά τα γυαλιά

Τέτοια γυαλιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025, πωλήθηκαν δύο εκατομμύρια ζευγάρια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή γυαλιών EssilorLuxottica.

Η Meta δήλωσε στο BBC ότι τα γυαλιά της διαθέτουν ένα φως LED που ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποιος βιντεοσκοπεί ή φωτογραφίζει περιεχόμενο.

Ο τεχνολογικός γίγαντας ισχυρίζεται ότι αυτό καθιστά σαφές στους άλλους πότε η συσκευή καταγράφει και διαθέτει τεχνολογία ανίχνευσης παραβίασης για να αποτρέπει τους χρήστες από το να καλύπτουν το φως.

Ωστόσο, το BBC έχει δει αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνουν πώς το φως μπορεί να καλυφθεί ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.

Ούτε η Κιμ, ούτε η Ντιλάρα, ούτε καμία από τις γυναίκες που μίλησαν στο BBC αναφέρουν ότι είδαν κάποιο φως που να υποδηλώνει ότι τα γυαλιά που χρησιμοποιήθηκαν για να τις κινηματογραφήσουν έκαναν εγγραφή.

«Εάν τα βίντεο γυρίστηκαν με γυαλιά Meta AI, τα οποία συνήθως εμφανίζουν ένα λευκό φως κατά την εγγραφή», λέει ο δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ιδιωτικότητας Τζέιμι Χάργορθ, «αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με το αν αυτή η λειτουργία προστασίας της ιδιωτικότητας είναι επαρκής και αν χρειάζονται ισχυρότερες διασφαλίσεις για μια τέτοια τεχνολογία».

Η υπουργός Προστασίας και Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, δήλωσε σε δήλωσή της στο BBC: «Η κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών και κοριτσιών είναι άθλια πράξη και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επωφεληθεί από αυτήν».

Παραβίαση της ιδιωτικότητας των θυμάτων

Καθώς ο αριθμός τηλεφώνου της Ντιλάρα ήταν ορατός βομβαρδίστηκε για εβδομάδες με «συνεχή» τηλεφωνήματα και μηνύματα, μερικές φορές και στη μέση της νύχτας.

Σε μια περίπτωση, λέει ότι σήκωσε το τηλέφωνο και ένας άνδρας της είπε: «Ξέρεις πόσο ηλίθια είσαι; Το μετανιώνεις; Ξέρεις πόσο εύκολη σε έκανε να φαίνεσαι;».

Άνδρες έχουν εμφανιστεί στον χώρο εργασίας της χρησιμοποιώντας την πρώτη φράση από το βίντεο που έγινε viral ή ζητώντας τα στοιχεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει.

Η Κιμ λέει ότι έμαθε για τα βίντεό της μόνο όταν ο γιος της την πήρε τηλέφωνο στις 05:00. Είχε λάβει μηνύματα από φίλους που έλεγαν «η μαμά σου έγινε viral».

Αφού γυρίστηκε στην παραλία West Wittering το περασμένο καλοκαίρι, η Kim λέει ότι έλαβε χιλιάδες μηνύματα από άνδρες. Μερικά από τα μηνύματα ήταν σεξουαλικού περιεχομένου: «Άνθρωποι που έλεγαν ‘πες την τιμή σου για να δούμε το γυμνό σου σώμα’ ή ‘έχεις OnlyFans;’».

Έξι μήνες αργότερα, λέει ότι εξακολουθεί να κατακλύζεται από μηνύματα.

Η Κιμ τόνισε ότι «ένιωσε απόλυτη έλλειψη σεβασμού», όταν εκείνος αρνήθηκε να αφαιρέσει το τμήμα του βίντεο όπου μιλούσε για τη δουλειά της.

«Ήμουν απλώς ένα εμπόρευμα, ένα κομμάτι κρέας».

Ορισμένοι influencers που δημιουργούν αυτά τα βίντεο κερδίζουν επίσης έσοδα από πελάτες που πληρώνουν για καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των γυναικών.

Εάν το περιεχόμενό τους είναι αρκετά δημοφιλές, οι influencers θα έχουν επίσης δικαίωμα σε πληρωμές από το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Δημιουργών του TikTok.