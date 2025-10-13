Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε σε ινδικές εφημερίδες τη Δευτέρα (13/10), δίχνει γυναίκες δημοσιογράφοι να κάθονταν στις πρώτες σειρές στη συνέντευξη Τύπου του Αφγανού υπουργού Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Amir Khan Muttaqi, στο Νέο Δελχί.Η συνέντευξη αυτή ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, μετά την έντονη αντίδραση για τον αποκλεισμό των γυναικών από την πρώτη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή.

Ο Muttaqi δήλωσε ότι ο αποκλεισμός δεν ήταν σκόπιμος, αλλά «τεχνικό ζήτημα», λόγω σύντομης λίστας δημοσιογράφων που έπρεπε να προσκληθούν.Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν ως «gender apartheid», καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε σχολείο μετά την ηλικία των 12, να επισκέπτονται δημόσιους χώρους ή να δουλεύουν σε κάποια επαγγέλματα. Οι Ταλιμπάν επιβάλλουν πλήρη κάλυψη σώματος και περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

Η Ινδία δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά διατηρεί διπλωματικές σχέσεις και στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια. Η επίσκεψη του Muttaqi θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων και των στρατηγικών συμφερόντων των δύο χωρών. Την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών S. Jaishankar, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ινδία θα ξανανοίξει την πρεσβεία της στην Καμπούλ.

Η πρώτη συνέντευξη Τύπου είχε παρακολουθηθεί μόνο από άνδρες δημοσιογράφους, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ινδία. Πολιτικοί και δημοσιογραφικές οργανώσεις χαρακτήρισαν τον αποκλεισμό «διακριτικό και απαράδεκτο» και επέκριναν την κυβέρνηση για την ανοχή της.Λίγες μέρες αργότερα, η ομάδα του Muttaqi διοργάνωσε μια δεύτερη συνέντευξη Τύπου, ανοικτή σε όλες τις γυναίκες και άνδρες δημοσιογράφους.

Εκεί, ο υπουργός δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, απαντώντας ότι η εκπαίδευση συνεχίζεται, αν και με περιορισμούς, και ότι δεν είναι απαγορευμένη θρησκευτικά.Αν και οι περιορισμοί των Ταλιμπάν στις γυναίκες συνεχίζονται, η διοργάνωση της δεύτερης συνέντευξης και οι ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους θεωρούνται ένα μικρό βήμα προόδου.