Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Περίπου δύο ώρες μετά την επιστροφή του Air Force One ο Τραμπ επιβιβάστηκε σε μικρότερο αεροσκάφος Boeing 757, το οποίο απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (05:00 GMT).

Το Air Force One–η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους–βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την απογείωση, όταν το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» στο αεροσκάφος και για προληπτικούς λόγους όπως ανέφερε κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει το αεροσκάφος.

Η Λίβιτ αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους στο Air Force One το βράδυ της Τρίτης, λέγοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».