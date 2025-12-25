Μια 85χρονη γυναίκα που επρόκειτο να διαπράξει μια απελπισμένη πράξη, να δώσει τέλος στη ζωή της, σώθηκε χθες, παραμονή Χριστουγέννων από τους Καραμπινιέρι στην οδό Via della Sila του Μιλάνου.

Το απόγευμα, μια κλήση στο “112” (σ.σ το 100 της Ιταλίας) ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, επειδή μια ηλικιωμένη γυναίκα κρεμόταν από το περβάζι του παραθύρου στον έκτο όροφο ενός κτιρίου.

Advertisement

Advertisement

Φτάνοντας αμέσως στον τόπο του συμβάντος, οι Καραμπινιέρι κατάφεραν να φτάσουν στη γυναίκα, να την συγκρατήσουν και να την αποτρέψουν από το να πέσει. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια με πράσινο κωδικό στο νοσοκομείο Niguarda, όπου κρατήθηκε για παρακολούθηση.

Οι αρχικές έρευνες, όπως ανέφεραν οι Καραμπινιέρι, αποκάλυψαν ότι η πράξη πιθανότατα οφειλόταν σε μια κατάσταση μοναξιάς, που επιδεινώθηκε από τον ερχομό των Χριστουγέννων.

📌Milano, dramma della solitudine alla Vigilia di Natale, 85enne voleva buttarsi dal 6°piano, salvata dai Carabinieri |Guarda il video|

👉L’anziana, trovata aggrappata al davanzale di una finestra in via della Sila, è stata tratta in salvo https://t.co/TjvKAB1Dij — 7giorni (@7giorni) December 25, 2025