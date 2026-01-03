Νέα επιστημονική μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο το είδος Sahelanthropus tchadensis ως τον αρχαιότερο έως σήμερα γνωστό εκπρόσωπο της ανθρώπινης εξελικτικής γραμμής, περίπου πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική, σύμφωνα με τον Guardian)

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, παρά την πιθηκοειδή του όψη, το είδος αυτό είχε ανατομικές προσαρμογές που ευνοούσαν τη δίποδη βάδιση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, βασίζεται σε νέα ανάλυση μηριαίου και οστών του αντιβραχίου, τα οποία συγκρίθηκαν με αντίστοιχα οστά γνωστών ανθρωπινιδών και μεγάλων πιθήκων, με σύγχρονες τρισδιάστατες τεχνικές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε ένα ανατομικό χαρακτηριστικό του μηριαίου, το λεγόμενο μηριαίο φύμα, σημείο πρόσφυσης ισχυρού συνδέσμου που σταθεροποιεί τον κορμό κατά την όρθια στάση και το περπάτημα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, δρ Σκοτ Ουίλιαμς του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, τα ευρήματα δείχνουν ένα ζώο που περπατούσε όρθιο στο έδαφος, χωρίς να έχει εγκαταλείψει πλήρως τη ζωή στα δέντρα. «Πιθανότατα οι πρώτοι ανθρωπινίδες συνδύαζαν τη δίποδη βάδιση με δενδρόβιες συνήθειες», σημειώνει.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες. Ερευνητές του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ εκφράζουν επιφυλάξεις, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία για συστηματική όρθια βάδιση αδύναμα και τονίζοντας ότι τα οστά είναι ελλιπή και φθαρμένα. Κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Sahelanthropus να ήταν πρώιμος χιμπαντζής που εξελίχθηκε αργότερα σε τετράποδο.

Όλοι πάντως συμφωνούν σε ένα σημείο: χωρίς περισσότερα απολιθώματα, η συζήτηση για τον «πρώτο πρόγονο του ανθρώπου» θα παραμείνει ανοιχτή.

(Με πληροφορίες από Guardian)