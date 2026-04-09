Ένα απολίθωμα που για χρόνια θεωρούνταν «κλειδί» για την εξέλιξη των χταποδιών αποδεικνύεται τελικά ότι δεν ανήκε ποτέ σε αυτά, σύμφωνα με το sciencealert.com.

Το Pohlsepia mazonensis, ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών, επαναταξινομήθηκε ως ναυτιλοειδές, ανατρέποντας τα έως τώρα δεδομένα. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τους επιστήμονες σε επανεξέταση του γενεαλογικού δέντρου των κεφαλόποδων, μετακινώντας σημαντικά τα χρονικά όρια εμφάνισης τόσο των ναυτιλοειδών όσο και των χταποδιών.

Advertisement

Advertisement

«Αποδεικνύεται ότι το πιο διάσημο απολίθωμα χταποδιού στον κόσμο δεν ήταν ποτέ χταπόδι. Ήταν συγγενής των ναυτίλων που είχε αποσυντεθεί για εβδομάδες πριν θαφτεί και διατηρηθεί σε πέτρα, και αυτή η αποσύνθεση ήταν που το έκανε να μοιάζει τόσο πειστικά με χταπόδι», δήλωσε ο παλαιοβιολόγος Τόμας Κλέμεντς από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οι επιστήμονες ταυτοποίησαν το Pohlsepia ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια, αλλά οι σύγχρονες τεχνικές μας επέτρεψαν να δούμε τι κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια του βράχου και τελικά να λύσουμε το μυστήριο. Πλέον διαθέτουμε τα αρχαιότερα στοιχεία μαλακών ιστών ναυτιλοειδούς που έχουν βρεθεί ποτέ και μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το πότε εμφανίστηκαν τα χταπόδια στη Γη».

Στο απολίθωμα που είχε βρεθεί στον σχηματισμό Mazon Creek στο Ιλινόις, οι παλαιοντολόγοι είχαν εντοπίσει χαρακτηριστικά που έμοιαζαν με οκτώ πλοκάμια, δύο μάτια και έναν σάκο μελανιού – στοιχεία που θεωρήθηκαν ενδεικτικά χταποδιού.

Με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα ανατομικό χαρακτηριστικό που δεν είχε φανεί ποτέ: 11 μικροσκοπικές δομές σαν δόντια σε σειρά. Πρόκειται πιθανότατα για ράδουλα, μια γλωσσοειδή ταινία με μικρά «δοντάκια», χαρακτηριστική των μαλακίων.

Το Guinness World Records αποδέχτηκε τα νέα δεδομένα και αποσύρει τον τίτλο του αρχαιότερου απολιθώματος χταποδιού, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

(Με πληροφορίες από sciencealert.com)