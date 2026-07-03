Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» κατέλαβε την 31η θέση στη λίστα TOP500 και την 23η θέση στην Green500 για την ενεργειακή του απόδοση.

Το σύστημα προσφέρει 150 φορές υψηλότερες επιδόσεις από τον προκάτοχό του ARIS, υποστηρίζοντας προηγμένες επιστημονικές προσομοιώσεις και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η υποδομή θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, αποτελώντας τον βασικό υπολογιστικό πυρήνα του εθνικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης PHAROS.

Ο υπερυπολογιστής αξιοποιεί τεχνολογία της Hewlett Packard Enterprise και επιταχυντές NVIDIA GH200, διασφαλίζοντας υψηλή υπολογιστική ισχύ με τη χρήση συστημάτων υγρής ψύξης.

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Δεν είναι απλώς ένας ακόμη υπολογιστής. Είναι ένα εθνικό άλμα. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής της Ελλάδας, μπήκε επισήμως στις δύο σημαντικότερες παγκόσμιες λίστες υπερυπολογιστών: στην TOP500, όπου κατέλαβε την 31η θέση στον κόσμο, και στην Green500, όπου βρέθηκε στην 23η θέση για την ενεργειακή του αποδοτικότητα. Με μετρούμενη επίδοση 85,69 petaflops, δηλαδή δεκάδες τετράκις εκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στο κορυφαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα της υπερυπολογιστικής. (ΣΕΠΕ)

Για να το πούμε απλά: ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» δεν είναι μηχάνημα για γραφεία και χαρτιά. Είναι εργαλείο για επιστημονικές προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση τεράστιων δεδομένων, μετεωρολογία, κλιματική έρευνα, προσωποποιημένη ιατρική, κυβερνοασφάλεια, έξυπνες μεταφορές και εφαρμογές που μέχρι χθες απαιτούσαν πρόσβαση σε ξένες υποδομές. Θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, μετατρέποντας έναν χώρο βιομηχανικής μνήμης σε κόμβο ψηφιακού μέλλοντος. (ΣΕΠΕ)

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Το σημαντικό είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για ισχύ, αλλά και για ποιότητα υποδομής. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» βασίζεται σε τεχνολογία Hewlett Packard Enterprise, επιταχυντές NVIDIA GH200 και άμεση υγρή ψύξη, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τεράστιο φόρτο με καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Γι’ αυτό και η θέση του στην Green500 έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία: στην εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη «καίει» ενέργεια, η αποδοτικότητα είναι εξίσου κρίσιμη με την ταχύτητα. (ΣΕΠΕ)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» δεν έρχεται από το πουθενά. Διαδέχεται τον υφιστάμενο εθνικό υπερυπολογιστή ARIS και, σύμφωνα με την ΕΔΥΤΕ/GRNET, προσφέρει επιδόσεις περίπου 150 φορές υψηλότερες από εκείνον. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν κάνει απλώς αναβάθμιση. Περνάει κατηγορία.

Η νέα αυτή υποδομή θα αποτελέσει και τον βασικό υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού AI Factory «PHAROS», ενός εθνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που θα εξυπηρετεί πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις και startups. Οι βασικοί τομείς εφαρμογής του PHAROS είναι η υγεία, ο πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα, καθώς και η βιωσιμότητα, δηλαδή ενέργεια, περιβάλλον και κλίμα. (EuroHPC)

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη εικόνα. Η Ελλάδα, που πολλές φορές αδικεί τον εαυτό της με γκρίνια, καθυστερήσεις και μιζέρια, έχει αρχίσει να καταγράφει επιτεύγματα στην τεχνολογία. Το gov.gr άλλαξε την καθημερινή σχέση του πολίτη με το Δημόσιο, συγκεντρώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους σε μία ενιαία πύλη. (Gov.gr) Η χώρα συμμετέχει επίσης στις κβαντικές επικοινωνίες μέσω του HellasQCI, που αναπτύσσει εθνική υποδομή κβαντικής επικοινωνίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, με τεχνολογίες QKD, οπτικές ίνες και δορυφορικές δυνατότητες. (HellasQCI)

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», λοιπόν, δεν είναι απλώς μία καλή είδηση για τους ειδικούς των υπολογιστών. Είναι μία είδηση εθνικής αυτοπεποίθησης. Δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί όχι μόνο ως χώρα του τουρισμού, της ναυτιλίας και του πολιτισμού, αλλά και ως χώρα έρευνας, τεχνολογίας, δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και αυτό, σε έναν κόσμο όπου όποιος ελέγχει τα δεδομένα, την υπολογιστική ισχύ και την τεχνητή νοημοσύνη θα έχει και μεγαλύτερη ισχύ στα πάντα, από την οικονομία μέχρι την άμυνα, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια θέση σε έναν διεθνή κατάλογο. Είναι ένα εισιτήριο για το μέλλον.