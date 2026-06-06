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Ο χρόνος είναι ίσως η πιο οικεία αλλά και η πιο αινιγματική έννοια στη φυσική. Από τις κλεψύδρες της αρχαιότητας μέχρι τα σύγχρονα ατομικά ρολόγια, η ανθρωπότητα προσπαθεί διαρκώς να τον μετρήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τώρα, μια διεθνής ομάδα φυσικών παρουσίασε το πρώτο πλήρες θεωρητικό σχέδιο για ένα «κβαντικό ρολόι εκκρεμούς» μια συσκευή που μεταφέρει τη λογική των ιστορικών ρολογιών του 17ου αιώνα στον παράξενο κόσμο της κβαντομηχανικής.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον φυσικό Ματέο Μπρουνέλι του Collège de France, προτείνει ένα σύστημα που αποτελείται από δύο αντικριστούς μικροσκοπικούς καθρέφτες, ένα μόνο άτομο και παγιδευμένο φως. Αν και προς το παρόν παραμένει θεωρητικό, το μοντέλο θεωρείται ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σχέδια αυτόνομου κβαντικού ρολογιού που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

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«Αναρωτηθήκαμε αν ένα ρολόι εκκρεμούς μπορεί πραγματικά να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της κβαντομηχανικής. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι η απάντηση θα ήταν θετική», εξηγεί ο Μπρουνέλι.

Στα κλασικά ρολόγια εκκρεμούς, η λειτουργία βασίζεται σε τρία στοιχεία: το εκκρεμές που ταλαντώνεται, τα βαρίδια που τροφοδοτούν το σύστημα με ενέργεια μέσω της βαρύτητας και τον λεγόμενο μηχανισμό διαφυγής (escapement mechanism), ο οποίος μετατρέπει την ταλάντωση σε μετρήσιμους «χτύπους» και ταυτόχρονα ανατροφοδοτεί το εκκρεμές με μικρές ποσότητες ενέργειας ώστε να μη σταματήσει λόγω τριβών.

Οι ερευνητές κατάφεραν να αναπαραγάγουν αυτά τα στοιχεία σε κβαντική μορφή. Στο προτεινόμενο σύστημα, ένας από τους δύο καθρέφτες μπορεί να ταλαντώνεται μπρος-πίσω, παίζοντας τον ρόλο του εκκρεμούς. Ανάμεσα στους καθρέφτες βρίσκεται ένα άτομο με τρεις ενεργειακές καταστάσεις. Όταν θερμικές διακυμάνσεις το αναγκάζουν να αλλάξει ενεργειακό επίπεδο, εκπέμπει φωτόνια τα οποία ανακλώνται μέσα στην κοιλότητα και ωθούν τον κινητό καθρέφτη σε ταλάντωση. Έτσι, το φως αναλαμβάνει τον ρόλο που έχουν τα βαρίδια σε ένα παραδοσιακό ρολόι.

Το ίδιο το άτομο λειτουργεί ως ο μηχανισμός διαφυγής. Οι επαναλαμβανόμενες μεταβάσεις του μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών επιπέδων δημιουργούν μια αλληλουχία «τικ» και «τακ», εξασφαλίζοντας σταθερή περιοδικότητα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται πιθανότατα για τον μικρότερο μηχανισμό διαφυγής που μπορεί να υπάρξει στη φύση.

Η μαθηματική ανάλυση έδειξε ότι, εφόσον οι παράμετροι ρυθμιστούν σωστά, το σύστημα καταλήγει σε μια σταθερή κατάσταση συνεχούς ταλάντωσης, αντίστοιχη με εκείνη ενός κανονικού εκκρεμούς. Με άλλα λόγια, το ρολόι αποκτά έναν αξιόπιστο ρυθμό λειτουργίας χωρίς να απαιτείται εξωτερικός έλεγχος.

Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Τα σημερινά κορυφαία ατομικά ρολόγια απαιτούν σύνθετα συστήματα λέιζερ για να διατηρούν την ακρίβειά τους. Αντίθετα, το νέο κβαντικό ρολόι σχεδιάστηκε ως μια αυτόνομη θερμοδυναμική μηχανή που λειτουργεί μόνη της, αξιοποιώντας μόνο θερμική ενέργεια από το περιβάλλον της. Η ιδέα των αυτόνομων κβαντικών ρολογιών απασχολεί τη θεωρητική φυσική εδώ και χρόνια, καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τη χρονομέτρηση στην πιο θεμελιώδη μορφή της.

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Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης είναι ότι το προτεινόμενο ρολόι φαίνεται να υπερβαίνει ένα γνωστό θεωρητικό όριο που ονομάζεται «θερμοδυναμική σχέση αβεβαιότητας» (Thermodynamic Uncertainty Relation – TUR). Η αρχή αυτή συνδέει την ακρίβεια ενός ρολογιού με την ποσότητα ενέργειας που χάνεται υπό μορφή εντροπίας: όσο μεγαλύτερη ακρίβεια επιδιώκεται, τόσο μεγαλύτερο θεωρείται το ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, το νέο μοντέλο δείχνει ότι όταν η χρονομέτρηση βασίζεται σε πραγματικές ταλαντώσεις όπως συμβαίνει στα ρολόγια εκκρεμούς οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να ξεπεραστούν. Η ακρίβεια του ρολογιού αυξάνεται παράλληλα με τον βαθμό μη αναστρεψιμότητας της λειτουργίας του, επιτρέποντας επιδόσεις που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα απρόσιτες.

Η σημασία της εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή ενός καλύτερου ρολογιού. Πολλοί φυσικοί θεωρούν ότι τα κβαντικά ρολόγια αποτελούν ιδανικά εργαλεία για τη μελέτη βαθύτερων ερωτημάτων γύρω από τη φύση του χρόνου. Σε αντίθεση με τις περισσότερες φυσικές ποσότητες, ο χρόνος δεν εμφανίζεται ως παρατηρήσιμο μέγεθος στην κβαντομηχανική, αλλά εισάγεται έμμεσα μέσω της εξέλιξης των συστημάτων. Η κατανόηση του πώς ένα κβαντικό σύστημα «μετρά» τον χρόνο ίσως αποδειχθεί κρίσιμη για μελλοντικές θεωρίες που θα επιχειρήσουν να ενώσουν την κβαντομηχανική με τη βαρύτητα.

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Ο Σρινάθ Μανικαντάν από το Tata Institute of Fundamental Research στην Ινδία χαρακτηρίζει τη μελέτη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως σημειώνει, τα αυτόνομα κβαντικά ρολόγια επιτρέπουν στους φυσικούς να εξετάσουν τη χρονομέτρηση στην πιο καθαρή και στοιχειώδη μορφή της, χωρίς να εξαρτώνται από εξωτερικά συστήματα αναφοράς.

Παρότι το ρολόι δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί, οι περισσότεροι τεχνολογικοί του «δομικοί λίθοι» υπάρχουν ήδη στα σύγχρονα εργαστήρια κβαντικής οπτικής. Πειράματα με οπτικές κοιλότητες, φωτόνια και νανομηχανικούς ταλαντωτές πραγματοποιούνται καθημερινά σε ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. Το βασικό εμπόδιο είναι η υλοποίηση του πρωτοποριακού κβαντικού μηχανισμού διαφυγής που περιγράφει η νέα εργασία.

Ο ίδιος ο Μπρουνέλι παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος: η κατασκευή ενός τέτοιου ρολογιού θα είναι εξαιρετικά απαιτητική τεχνικά, αλλά δεν ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αν τελικά υλοποιηθεί, ίσως αποτελέσει όχι μόνο ένα νέο είδος ρολογιού, αλλά και ένα παράθυρο προς τα βαθύτερα μυστήρια του χρόνου και της πραγματικότητας.

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Με πληροφορίες από New Scientist / Phys / Nccr / Research.tudelft

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