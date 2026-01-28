Ως μια «νέα» μορφή ζωής, η οποία δεν φαίνεται να συνδέεται με κανένα άλλο γνωστό είδος στον κόσμο υποδεικνύεται πλέον ο Πρωτοταξίτης (Prototaxites), σύμφωνα με νέα έρευνα η οποία στηρίζεται στη μελέτη ενός απολιθώματος 410 εκατομμυρίων ετών.

Ο Πρωτοταξίτης μέχρι πρότινος εκλαμβανόταν ως ένα πρώιμο είδος μύκητα, ωστόσο σε νέο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Science Advances επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και τα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας υποδεικνύουν πως το απολίθωμα αυτό ανήκει σε ένα εξελικτικό παρακλάδι της ζωής (μιλώντας για μεγάλες και πολύπλοκες μορφές ζωής) που δεν είναι ούτε μύκητας ούτε φυτό και εξαφανίστηκε πριν από περίπου 360 εκατομμύρια χρόνια.

Το απολίθωμα αυτό προέρχεται από το αποκαλούμενο Rhynie Chert, ένα πολύ καλά διατηρημένο προϊστορικό οικοσύστημα που πήρε το όνομά του από το κοντινό χωριό Ράινι. Ο Πρωτοταξίτης ήταν ο μεγαλύτερος οργανισμός που υπήρχε στην ξηρά πριν από 410 εκατομμύρια χρόνια και μπορούσε να ξεπεράσει τα 8 μέτρα ύψος- μεγαλύτερος από πολλά άλλα είδη φυτών και ζώων.

Credit: Neil Hanna

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό που κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στη συζήτηση για τον Πρωτοταξίτη, που είναι σε εξέλιξη εδώ και 165 χρόνια. Είναι “ζωή”, αλλά όχι όπως τη γνωρίζουμε, επιδεικνύοντας ανατομικά και χημικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τους μύκητες ή τα φυτά, και ως εκ τούτου ανήκει σε ένα εντελώς εξαφανισμένο εξελικτικό παρακλάδι της ζωής. Ακόμα και από έναν χώρο τόσο μεγάλης παλαιοντολογικής σημασίας όσο το Ράινι, αυτά είναι αξιοσημείωτα δείγματα και είναι υπέροχο που τα προσέχουμε στην Εθνική Συλλογή μετά από αυτή την συναρπαστική έρευνα» είπε η Dr. Σάντι Χέθερινγκτον του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και των Εθνικών Μουσείων Σκωτίας, μία εκ των επιστημόνων της έρευνας.

Άλλος ένας εκ των ερευνητών, ο Dr. Κορεντίν Λόρον, του Κέντρου Αστροβιολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, χαρακτήρισε το Rhynie Chert ως «απίστευτο…λόγω της ποιότητας της διατήρησης και της ποικιλομορφίας των οργανισμών του, μπορούμε να πρωτοπορήσουμε με νέες προσεγγίσεις όπως το machine learning στα μοριακά δεδομένα απολιθωμάτων».

«Η έρευνά μας, που συνδυάζει ανάλυση της χημείας και της ανατομίας αυτού του απολιθώματος, επιδεικνύει πως ο Πρωτοταξίτης δεν μπορεί να ενταχθεί στους μύκητες. Όπως προηγούμενοι ερευνητές έχουν αποκλείσει τον Πρωτοταξίτη από άλλες ομάδες μεγάλης πολύπλοκης ζωής, συμπεράναμε πως ο Πρωτοταξίτης ανήκε σε μια ξεχωριστή και τώρα εντελώς εξαφανισμένη “γραμμή” πολύπλοκης ζωής. Ο Πρωτοταξίτης ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει ένα ανεξάρτητο πείραμα που έκανε η ζωή όσον αφορά στη δημιουργία μεγάλων, πολύπλοκων οργανισμών» σημειώνει μια εκ των ερευνητών, η Λόρα Κούπερ, διδακτορική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.