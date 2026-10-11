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Άγνωστο βλήμα έπληξε τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου στο Ριάντ, προκαλώντας πυρκαγιά για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι.

Πρόσφατη επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε τον θάνατο δώδεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων ακόμη.

Η σαουδαραβική ηγεσία χαρακτήρισε τρομοκρατική την ενέργεια των Χούθι, οι οποίοι προειδοποίησαν το κοινό να αποφεύγει τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και πολιτικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή.

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Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στην αντιπαράθεση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαδοχικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις αεροδρομίων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά. Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε πτώση «άγνωστου βλήματος» σε τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid, στο Ριάντ, προκαλώντας νέα ανησυχία.

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Οι σαουδαραβικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών. Την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας ανέλαβαν οι Χούθι, με νεότερη ανακοίνωσή τους.

🚨 RIYADH AIRPORT REPORTEDLY HIT AGAIN — TERMINAL 4 ON FIRE



New reports indicate another ballistic missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia.



According to initial reports, the projectile struck Terminal 4, triggering a fire that emergency crews… pic.twitter.com/yO2Fnxqsni October 11, 2026

12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από την επίθεση του Σαββάτου

Οι νέες αναφορές για πλήγματα έρχονται στον απόηχο της επίθεσης των Χούθι σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το Σάββατο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και τουλάχιστον 309 τραυματίες.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται η 28χρονη Αιγύπτια αεροσυνοδός Άζζα Ράμζι, η οποία εργαζόταν στην αεροπορική εταιρεία Flynas. Νεκρή είναι επίσης η Μπουθαίνα Αχμάντ Οουέιντα από τη Συρία, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που είχε εγκαταλείψει την πατρίδα της εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου.

At least 12 killed, more than 300 hurt in Houthi attack on Riyadh airport.



Saudi civil aviation authorities earlier Saturday said airport operations were suspended.



Read the latest on The Times of Israel. pic.twitter.com/CLr1yymQnN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 11, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ μία Γαλλίδα συγκαταλέγεται στους τραυματίες.

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Μετά την επίθεση, οι Χούθι ανανέωσαν την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια και τους επιβάτες να αποφεύγουν τις αεροπορικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η προειδοποίησή τους πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, καθώς το βασίλειο «φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις».

Η επίθεση στο Ριάντ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αφορούσε εγκατάσταση πολιτικής αεροπορίας. Από την πλευρά της, η σαουδαραβική ηγεσία χαρακτήρισε την ενέργεια των Χούθι «τρομοκρατική επίθεση».

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και πολιτικούς στόχους, με τη σύγκρουση μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας να εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.

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