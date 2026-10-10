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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυραυλική επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», ανέφερε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος χτύπησε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου «περί τις 15.00».

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Μετά την έκρηξη, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου, ενώ παράλληλα ανεστάλη η εναέρια κυκλοφορία. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια, την ώρα που οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τραυματίες από την επίθεση.

BREAKING: Smoke rising from terminal 3 at King Khalid International Airport in Riyadh after Houthi ballistic missile impact.



Local Arab accounts on telegram are

Claiming dozens are reported dead inside with local media calling it a mass casualty event. pic.twitter.com/MXElKbCsuk October 10, 2026

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης της Υεμένης μετέδωσαν ότι σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τέσσερις επιδρομές στο αεροδρόμιο της Σανάα.

Μετά το πλήγμα, οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways προχώρησαν στην ακύρωση αρκετών πτήσεων που συνδέουν το Ριάντ με σημαντικούς προορισμούς. Το ίδιο ισχύει και για την Kuwait Airways σύμφωνα με το Reuters, ενώ ορισμένες από τις ακυρώσεις, μάλιστα, αναμένεται να ισχύσουν έως και τη Δευτέρα.

BREAKING: Catastrophic incident with multiple fatalities at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia; A Houthi ballistic missile hit terminal 3 at the airport.



Multiple medevac flights and ambulances have been seen en route to the airport.



The King Khalid… pic.twitter.com/nv2Y0i7wsM — World Source News (@Worldsource24) October 10, 2026

Scenes from Riyadh’s King Khalid International Airport following the Houthi (Ansarallah) attack.



Blood can be seen on the floor, and a large emergency response is on scene. https://t.co/d2av5c9ECZ pic.twitter.com/COjw8ZH4kZ — Tabz (@TabzLIVE) October 10, 2026