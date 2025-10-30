Αποκαλυπτικά του πανικού που επικράτησε αμέσως μετά τη φονική παράσυρση της 17χρονης ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη και μιας φίλης στο Νιού Τζέρσεϊ από τον 17χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα πρώτα τηλεφωνήματα στις αρχές για το αιματηρό περιστατικό της 29ης Σεπτεμβρίου.

«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου» ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον αστυνομικό της Αμεσης Δράσης «Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτάει ο αστυνομικός με τη γυναίκα να απαντά «ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα» και να διευκρινίζει «δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».

Advertisement

Advertisement

«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο», «υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στο δρόμο… Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου» είπαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν τις αρχές, σύμφωνα με τη New York Post.

Τον έπιασαν και τον άφησαν ελεύθερο

Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο αφού συνελήφθη μετά το τροχαίο, 8 ώρες αργότερα παραδόθηκε ελεύθερος στον πρώην αστυνομικό πατέρα του χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες σε πρώτο χρόνο.

«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος του μετά από όλα όσα συνέβησαν», αναρωτήθηκε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης Μαρίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές ο 17χρονος συνελήφθη γύρω στις 6:15 μ.μ. στο σπίτι του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στον πατέρα του, Τζέφρι Μπατιλόρο, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός γύρω στις 2 π.μ. την επόμενη μέρα

Ο δικηγόρος της οικογένειας Νιώτη είπε ότι οι συγγενείς της 17χρονης από τη Ρόδο θέλουν να μάθουν αν το παρελθόν του πατέρα επηρέασε την έρευνα για τον γιό του μετά τη θανατηφόρα παράσυρση.