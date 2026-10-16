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Η ίδια υποστηρίζει ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η καταγωγή της και η πολυετής επαγγελματική της εμπειρία στην τηλεόραση αποτελούν σημαντικά εφόδια για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η Ματενόπουλος τονίζει ότι δεν απαιτούνται απαραίτητα διπλωματικά προσόντα για τη θέση, ενώ φίλοι της έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Προς το παρόν η υποψηφιότητά της αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη διαδικασία επιλογής ή απόφαση διορισμού από την αμερικανική κυβέρνηση.

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Τη φιλοδοξία της να γίνει η επόμενη πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα εκφράζει δημόσια η Ελληνοαμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος, ξεκινώντας διαδικτυακή εκστρατεία για την υποψηφιότητά της.

Η 52χρονη πρώην συμπαρουσιάστρια της δημοφιλούς εκπομπής The View, Ντέμπι Ματενόπουλος, με ανάρτησή της στο Instagram αλλά και δηλώσεις της στο Page Six, πραγματοποιεί μια ανοιχτή εκστρατεία απευθυνόμενη στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερουσία, φιλοδοξώντας να διαδεχθεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι οι στενοί δεσμοί της με την Ελλάδα, η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η πολυετής επαγγελματική εμπειρία της αποτελούν σημαντικά εφόδια για τον συγκεκριμένο ρόλο.

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Η Ντέμπι Ματενόπουλος ξεκίνησε την Πέμπτη τη διαδικτυακή της εκστρατεία, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόθεσή της δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά μια σοβαρή προσωπική επιδίωξη.

Ντέμπι Μανετόπουλος: «Τα ελληνικά ήταν η μητρική μου γλώσσα»

Μιλώντας για τη σχέση της με την Ελλάδα, η παρουσιάστρια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνικές της ρίζες και στους οικογενειακούς δεσμούς που εξακολουθεί να διατηρεί με τη χώρα.

«Πρώτον, μιλάω τη γλώσσα – ήταν η μητρική μου πριν καν μάθω αγγλικά. Δεύτερον, έχω ελληνικό διαβατήριο».

Όπως εξήγησε, διαθέτει επίσης κατοικίες στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης οικογένειάς της ζει στη χώρα μας.

«Καταλαβαίνω την πολιτική, την κυβέρνηση, τον κόσμο… και πραγματικά λατρεύω τη χώρα», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η προσωπική της σύνδεση με την Ελλάδα θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι έχει συγγράψει δύο επιτυχημένα βιβλία ελληνικής μαγειρικής ενώ έχει δημιουργήσει και μια σειρά ελληνικών καλλυντικών.

Ντέμπι Μανετόπουλος: «Δεν χρειάζονται απαραίτητα διπλωματικά προσόντα»

Σε δηλώσεις της στο Page Six, η Ντέμπι Ματενόπουλος υποστήριξε ότι η επιλογή ενός πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προϋποθέτει πάντοτε προηγούμενη διπλωματική εμπειρία.

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω την Κίμπερλι, δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για να γίνει κανείς πρέσβης. Αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πετυχημένος στον χώρο σου ή απλώς χορηγός πολιτικών εκστρατειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ίδια θεωρεί ότι η μακρά επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία την έχει προετοιμάσει για μια θέση που απαιτεί δημόσια παρουσία, επικοινωνιακές δεξιότητες και επαφή με διαφορετικά ακροατήρια.

Όπως επισήμανε, διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στη ζωντανή τηλεόραση και έχει περάσει περισσότερες από 10.000 ώρες μπροστά στις κάμερες.

Κατά την άποψή της, αυτή η εμπειρία τής έχει δώσει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις και καταβολές.

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Φίλοι της φέρονται να έχουν επικοινωνήσει με τον Τραμπ

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ακόμη ότι πρόσωπα από το φιλικό της περιβάλλον έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει αρχίσει να δέχεται ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπούσε τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση στην Ελλάδα.

Η απάντησή της επικεντρώθηκε στη διαχρονική σημασία των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον, πέρα από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.

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«Δεν πρόκειται για κάποιο πολιτικό κόμμα ή για μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πρόκειται για το χτίσιμο στέρεων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που θα κρατήσουν πολύ περισσότερο από τη θητεία οποιουδήποτε στον Λευκό Οίκο», τόνισε.

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Προς το παρόν, η υποψηφιότητα της Ντέμπι Ματενόπουλος αποτελεί δημόσια προσωπική πρωτοβουλία και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη διαδικασία επιλογής ή απόφαση διορισμού της.