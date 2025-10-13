Ο 19χρονος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, έχει πολλές πιθανότητες να αναλάβει κορυφαίο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, όπως περιγράφει ο Τζακ Άντβεντ, πρώην υπεύθυνος κοινωνικών δικτύων του Προέδρου των ΗΠΑ.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Τραμπ ισχυριζόταν ότι «έσωσε» το TikTok, με τους χρήστες της διάσημης εφαρμογής να «χρωστούν» στο επιτελείο του, λόγω του ότι εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν εντός των ΗΠΑ.

Η πρόταση για τον Μπάρον Τραμπ έπεσε στο τραπέζι από τον Άντβεντ, ο οποίος δήλωσε στην Daily Mail πως ελπίζει «ο Πρόεδρος Τραμπ να εξετάσει τον διορισμό του γιου του, καθώς και άλλων νέων Αμερικανών στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ώστε η εφαρμογή να παραμείνει ελκυστική για τη νεολαία».

Η τεταμένη σχέση του Τραμπ με το TikTok

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιμετώπισε στο παρελθόν το TikTok με μεγάλη καχυποψία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η διάσημη εφαρμογή επέτρεπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες Αμερικανών πολιτών. Τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «έκλεισε» το TikTok προσωρινά, μέχρι την στιγμή που το αγόρασε ένας Αμερικανός επιχειρηματίας.

Η τεταμένη σχέση Τραμπ και TikTok φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην εφαρμογή, καθώς κέρδισε στις τάξεις της νεολαίας για 34 μονάδες. «Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι το TikTok είχε να κάνει με αυτό», τόνισε σε δηλώσεις του στο Fox News.

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε ότι ο Μπάρον τον βοήθησε να κατανοήσει τις ψηφιακές τάσεις και να συνεργαστεί με διαδικτυακές προσωπικότητες όπως ο Τζο Ρόγκαν. «Ο Μπάρον ήξερε τα ονόματα, ήξερε ποιοι επηρέαζαν τον κόσμο του TikTok και αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο».

Ο ρόλος του Μπάρον

Ο Μπάρον Τραμπ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται από τον πατέρα του ως ο «νεανικός συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και την γενιά των social media. Ο ίδιος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ. ωστόσο συνεργάτες του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Άντβεντ εκτιμούν ότι θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στη «νέα εποχή» του TikTok στις ΗΠΑ.

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του, θα πρόκειται για μια συμβολική αλλά και πολιτικά φορτισμένη επιλογή. Αυτή της ανάληψης από τον γιο του Προέδρου μίας ηγετικής θέσης, στην πιο δημοφιλή νεανική πλατφόρμα.

Ο ίδιος ο Μπάρον ανέφερε μέσω X τα εξής: «Λένε πως θα μου δώσουν ηγετική θέση στο TikTok μετά την εξαγορά από τις ΗΠΑ. Βοήθησα τον πατέρα μου να κερδίσει εκατομμύρια νέους ψηφοφόρους το 2024 και θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο – εξασφαλίζοντας ότι η γενιά μας παραμένει ενήμερη, δίχως φόβο, αμερόληπτη. Η πλατφόρμα πρόκειται να αλλάξει και εγώ σκοπεύω να την κάνω δική μας ξανά».

🚨🇺🇸 They’re talking about giving me a leading role at TikTok after the U.S. takeover.



I helped my father reach millions of young voters in 2024, and I’ll keep doing the same — making sure our generation stays informed, fearless, and unapologetically American.



This platform is… pic.twitter.com/IcUlydyUTl

(Με πληροφορίες από Daily Mail)

