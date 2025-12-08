Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αρκετά «περίεργη» εκ των υστέρων.

Πριν όμως εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Keeping Up with the Kardashians, η Κιμ χρησιμοποιούσε διαφορετικό όνομα, όπως αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Time.

Advertisement

Advertisement

«Πάντα συστηνόμουν ως Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για το ριάλιτι», εξομολογήθηκε η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

«Και όταν είδα το όνομά μου στο chyron, Kimberly Kardashian, είπα: “Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο για να το λένε οι άνθρωποι”. Και σκέφτηκα, “Ας το συντομεύσουμε σε Κιμ”.

Και είναι τόσο περίεργο, γιατί όλοι οι φίλοι μου από το σχολείο και τα παιδικά μου χρόνια, και ο μπαμπάς μου, όλοι με φωνάζουν Κίμπερλι.»

Φυσικά, πλέον όλοι τη γνωρίζουν ως Κιμ, με την ίδια να χρησιμοποιεί το όνομα αυτό ακόμη και στις υποκριτικές της εμφανίσεις, όπως στο American Horror Story: Delicate και στη νέα νομική δραματική σειρά All’s Fair.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κιμ μίλησε για το πώς έπεισε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να συμμετάσχουν στο ριάλιτι.

Η πρώτη σεζόν επικεντρώθηκε στην ίδια, τις αδελφές της Κόρτνεϊ και Κλόε, και τις ετεροθαλείς αδελφές της, Κάιλι και Κένταλ Τζένερ.

Ο αδελφός τους Ρομπ Καρντάσιαν, η “μανατζέρ” Κρις Τζένερ, ο τότε πατριός της Κιμ, Κέιτλιν Τζένερ, και ο τότε σύντροφος της Κόρτνεϊ, Σκοτ Ντίσικ, έγιναν επίσης γρήγορα γνωστά πρόσωπα.

«Νομίζω ότι ήμουν σίγουρα αυτή που τους έπεισε όλους. Το ήθελα πραγματικά. Ήθελα να κάνω ριάλιτι από την ημέρα που βγήκε το The Real World του MTV και το είδα με την καλύτερή μου φίλη», εξήγησε.

Advertisement

«Την κοίταξα και της είπα, “Αυτό θα κάνω”. Και μου είπε, “Θα γίνω η μάνατζέρ σου”. Νομίζω ότι ήμασταν 11. Είπα, “Όταν γίνουμε 18, πρέπει να φτιάξουμε μια κασέτα και να τη στείλουμε στο The Real World.”»

Η Κιμ είπε ότι έπεισε τις αδελφές της να συμμετάσχουν στη σειρά λέγοντάς τους ότι θα διαφημιστεί το — πλέον κλειστό — κατάστημά τους.

«Ο μπαμπάς της είναι στον χώρο της μουσικής και της διοίκησης. Οπότε είπε, “Μπορούμε να ζητήσουμε από τον μπαμπά μου να το στείλει σε κάποιον στο MTV”. Κάναμε ολόκληρο πλάνο.»

Advertisement

Η Κιμ παραδέχτηκε επίσης ότι ο «κυριότερος λόγος» που ήθελε το ριάλιτι ήταν να προωθήσει το — πλέον ανενεργό — κατάστημα ρούχων της, το Dash.

Το πολυτελές κατάστημα, που πουλούσε επίσης αξεσουάρ και εσώρουχα, άνοιξε το 2006 αλλά έκλεισε οριστικά το 2018.

«Έτσι κατάφερα να κάνω τις αδελφές μου να υπογράψουν», είπε αναφερόμενη στην Κόρτνεϊ και την Κλόε.

Advertisement

«Τις ενημέρωσα ότι θα φέρει εξαιρετική προβολή στο κατάστημά μας. Και συμφώνησαν μόλις το άκουσαν.»

Advertisement

Και τα υπόλοιπα, όπως λέμε, είναι ιστορία — με την οικογένεια Καρντάσιαν–Τζένερ να είναι πλέον μία από τις πιο διάσημες στον πλανήτη.

Με πληροφορίες από People

Advertisement