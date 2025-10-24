Θα μπορούσε ένας Γάλλος κύριος με καπέλο, γιλέκο και ομπρέλα να είναι το κλειδί για την εξιχνίαση της πιο θεαματικής κλοπής του Λούβρου; Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να το πιστεύουν – ή τουλάχιστον να διασκεδάζουν με την ιδέα.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως δείχνει τρεις αστυνομικούς μπροστά στην είσοδο του μουσείου, λίγες ώρες μετά την κλοπή μιας συλλογής πολύτιμων γαλλικών κοσμημάτων, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Στο άκρο του κάδρου, ωστόσο, ένας καλοντυμένος «ντετέκτιβ»τραβά όλη την προσοχή: φορά καφέ καπέλο, μακρύ μαύρο παλτό και κρατά μια ομπρέλα σαν να έχει ξεπηδήσει από ταινία μυστηρίου της δεκαετίας του ’40.

Η φιγούρα αυτή έγινε αμέσως viral. Κάποιοι χρήστες υπέθεσαν, με σοβαρότητα ή χιούμορ, ότι πρόκειται για έναν αληθινό ντετέκτιβ που ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση, εμπνευσμένο ίσως από ήρωες όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο Ηρακλής Πουαρό. Άλλοι, πιο σαρκαστικοί, σχολίασαν πως «οι πραγματικοί ντετέκτιβ είναι κουρασμένοι, απελπισμένοι και λίγο μεθυσμένοι», όχι κομψοί κύριοι με παπιγιόν και γυαλισμένα παπούτσια.

Η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί. Ορισμένοι χρήστες πρόσεξαν τις «τέλειες» αναλογίες και τη σχεδόν κινηματογραφική αισθητική της εικόνας, υποστηρίζοντας ότι ο μυστηριώδης άνδρας μπορεί να ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καθηγητής Matt Groh από το Northwestern University, ειδικός στην ανίχνευση AI-generated εικόνων, σχολίασε πως «το πρόσωπό του δείχνει υπερβολικά άψογο – σαν να έχει δημιουργηθεί ψηφιακά».

Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πιο απλή – και κάπως απογοητευτική για όσους περίμεναν μια ιστορία κατασκοπείας.

Ο φωτογράφος Thibault Camus του Associated Press, που τράβηξε τη φωτογραφία, διευκρίνισε ότι ο άνδρας ήταν απολύτως πραγματικός και δεν είχε καμία σχέση με την έρευνα. «Δεν τον γνωρίζω», είπε. «Απλώς περνούσε από εκεί τη στιγμή που τραβούσα το καρέ. Η εμφάνισή του ταίριαζε τόσο με το σκηνικό, που φάνηκε σαν να είχε βγει από μια άλλη εποχή».

Έτσι, ο «ντετέκτιβ του Λούβρου» μπορεί να μην έλυσε το μυστήριο της κλοπής, αλλά κατάφερε σίγουρα να κλέψει —έστω για λίγο— την παράσταση.