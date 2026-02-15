Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με εισιτήρια στο Λούβρο. Η εισαγγελία του Παρισιού εκτιμά ότι η ζημία για το Μουσείο ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παρόμοια υπόθεση φέρεται να έχει εντοπισθεί και στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών.

Μεταξύ των υπόπτων είναι δύο υπάλληλοι του μουσείου, ξεναγοί αλλά και το πρόσωπο που φέρεται ότι «οργάνωσε το δίκτυο», σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 957.000 ευρώ σε μετρητά και 486.000 ευρώ από διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, κατασχέθηκαν επίσης τρία οχήματα και τραπεζικές θυρίδες. Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι επένδυσαν μέρος των χρημάτων σε ακίνητα στη Γαλλία και στο Ντουμπάι.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η διεύθυνση του μουσείου ειδοποίησε την αστυνομία τον Δεκέμβριο του 2024 για «τη συχνή παρουσία δύο Κινέζων ξεναγών στο μουσείο, οι οποίοι έφερναν ομάδες Κινέζων τουριστών επαναχρησιμοποιώντας τα ίδια εισιτήρια πολλές φορές για διαφορετικούς επισκέπτες». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, και άλλοι ξεναγοί κρίθηκαν ύποπτοι για «παρόμοιες πρακτικές».

Από την παρακολούθηση των υπόπτων επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του μουσείου, ιδίως όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση των εισιτηρίων. Οι αρχές υποψιάστηκαν επίσης ότι οι δράστες είχαν συνεργούς μέσα στο Λούβρο, τους οποίους χρημάτιζαν για να μην ελέγχουν τα εισιτήρια. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι το κύκλωμα δρούσε επί μία δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ύποπτοι περνούσαν «λαθραία» έως και 20 ομάδες τουριστών την ημέρα.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για απάτη από οργανωμένη συμμορία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενεργητική και παθητική διαφθορά, παροχή βοήθειας για παράτυπη είσοδο και παραμονή στη χώρα και χρήση πλαστών πιστοποιητικών.

Το Λούβρο παραμένει σταθερά στην επικαιρότητα μετά την κινηματογραφική διάρρηξη του περασμένου φθινοπώρου που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Με πληροφορίες από artnews