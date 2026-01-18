Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από το TF1 και το France info που καταγράφει τη στιγμή της εισβολής στη Γκαλερί του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου δύο μασκοφόροι κλέφτες σπάνε προθήκες, χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο και γροθιές, για να αρπάξουν τα πολύτιμα κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Η ομάδα κατάφερε να αφαιρέσει ανεκτίμητα κοσμήματα μέσα σε μόλις επτά λεπτά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο μουσείο.

Η οικονομική ζημία υπολογίζεται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έφορο του Λούβρου, ένα ποσό που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά εντυπωσιακό», αλλά η εισαγγελέας Λορ Μπεκιού τονίζει ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με ιστορικές ζημίες του μουσείου. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι δράστες δεν θα επωφεληθούν από το ποσό ούτε καν αν αποφάσιζαν να λιώσουν τα κοσμήματα.

Το βίντεο αποτυπώνει τη μεθοδικότητα των κλεφτών και την ένταση της στιγμής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτιστικών θησαυρών του Λούβρου, ενός από τα πιο διάσημα μουσεία στον κόσμο, υπενθυμίζοντας τη σημασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.