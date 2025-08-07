O Ντιν Κέιν, που ενσάρκωσε τον Σούπερμαν στην τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1990 «Λόις και Κλαρκ: Οι νέες περιπέτειες του Σούπερμαν» δήλωσε ότι σχεδιάζει να ενταχθεί στην υπηρεσία Immigration and Customs Enforcement των ΗΠΑ, γνωστή και ως ICE.

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη ο Κέιν- που στο παρελθόν είχε ορκιστεί ως έφεδρος της αστυνομίας του Άινταχο- είπε πως «θα ορκιστώ ως πράκτορας της ICE το συντομότερο δυνατόν». Πρόσφατα είχε βγάλει βίντεο με το οποίο καλούσε πολίτες να ενταχθούν στην υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις απελάσεις και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Κέιν ενσάρκωσε τον Σούπερμαν από το 1993 ως το 1997 και στη συνέχεια έπαιξε σε διάφορες άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει επίσης σκηνοθετήσει. Στα τέλη του Ιουλίου η ICE είχε ανακοινώσει πως σχεδίαζε την πρόσληψη 10.000 νέων μελών, επιδιώκοντας τον διπλασιασμό του δυναμικού της καθώς αυξάνονταν οι απελάσεις.

Μιλώντας στο Fox News την Τετάρτη ο Κέιν είπε πως «έβγαλα ένα βίντεο στρατολόγησης χθες- είμαι ορκισμένος αναπληρωτής σερίφης και έφεδρος αστυνομικός. Δεν ήμουν μέλος της ICE, μα μόλις το ανέβασα και κάνατε εσείς μια μικρή αναφορά, έγινε της τρελής…οπότε μίλησα με κάποιους αξιωματούχους στην ICE και θα ορκιστώ ως πράκτορας της ICE το συντομότερο δυνατόν. Οι άνθρωποι πρέπει να ορθώσουν ανάστημα. Εγώ ορθώνω ανάστημα. Ελπίζω πως πολλά άλλα πρώην στελέχη, πρώην πράκτορες της ICE, θα το κάνουν, και θα πιάσουμε αυτούς τους στόχους στρατολόγησης άμεσα και θα βοηθήσουμε στην προστασία αυτής της χώρας» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC