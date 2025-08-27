Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της αυστραλιανής πλατφόρμας ζωντανής μετάδοσης Kick, κατηγορώντας την για αμέλεια μετά τον θάνατο 46χρονου Γάλλου στη διάρκεια πολύωρου livestream.

Ο Raphael Graven, γνωστός στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove ή JP, κατέληξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενώ μετέδιδε απευθείας για 12 συνεχόμενες ημέρες. Το κανάλι του ήταν αφιερωμένο σε δοκιμασίες ταπείνωσης και κακομεταχείρισης, τις οποίες υφίστατο από άλλους συμμετέχοντες.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Clara Chappaz, υποστήριξε ότι «το Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», κατηγορώντας την πλατφόρμα για παραβίαση του γαλλικού νόμου του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Raphael Graven δεν πέθανε από τραύμα ή επίθεση. Ωστόσο, οι συνθήκες του θανάτου του προκάλεσαν έντονη κοινωνική και πολιτική κατακραυγή.

Έρευνα της Εισαγγελίας Παρισιού

Η εισαγγελέας Laure Beccuau ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν το Kick μετέδιδε εν γνώσει του «βίντεο που συνιστούν εσκεμμένη προσβολή της προσωπικής ακεραιότητας». Παράλληλα, οι αρχές θα εξετάσουν αν η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (DSA), ο οποίος επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για τον έλεγχο και τη διαχείριση επικίνδυνου περιεχομένου.

Σε περίπτωση παραβάσεων, οι υπεύθυνοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ευρώ.

Η αντίδραση του Kick

Η πλατφόρμα δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού της ανακοίνωσης. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Graven, ο λογαριασμός Kick Français ανέφερε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρχές και θα επανεξετάσει το περιεχόμενο που παράγεται στη Γαλλία.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των δημιουργών και η διασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο Kick», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλοι οι συμπαρουσιαστές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο livestream έχουν αποκλειστεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τι είναι το Kick

Το Kick είναι πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης με έδρα την Αυστραλία. Λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το Twitch, μοιράζοντας τα έσοδα από διαφημίσεις και συνδρομές με τους δημιουργούς της. Το περιστατικό στη Γαλλία εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται σε τέτοιου είδους πλατφόρμες.

