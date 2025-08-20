Νεκρός βρέθηκε στις 18 Αυγούστου ο Γαλλος streamer Jean Pormanove o οποίος φέρεται να βασανίστηκε μέχρι θανάτου, κατά τη διάρκεια μετάδοσης ακραίου περιεχομένου στην πλατφόρμα Kick.

O Jean Pormanove, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Raphaël Graven, ήταν ένας Γάλλος streamer 46 ετών ο οποίος ανέβαζε ακραίο περιεχόμενο σε πλατφόρμες streaming και τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Κοντ, κοντά στη Νίκαια μετά από 10 μέρες βασανιστηρίων.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στη Γαλλία και διεθνώς, καθώς αποκαλύπτονται σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του και το περιεχόμενο των livestreams του.

Ποιος ήταν ο Jean Pormanove

– Είχε πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους σε διάφορες πλατφόρμες, όπως TikTok, Twitch και Kick2.

– Ήταν γνωστός για ακραίο IRL (In Real Life) περιεχόμενο, με livestreams που περιλάμβαναν προκλήσεις εξάντλησης, ταπεινωτικές πράξεις και σωματική βία.

– Συνεργαζόταν στενά με άλλους streamers, κυρίως με τον Owen “Naruto” Cenazandotti, ο οποίος ανακοίνωσε τον θάνατό του με συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

Ο θάνατός του συνέβη κατά τη διάρκεια ενός μαραθώνιου livestream διάρκειας 10 ημερών, στο σπίτι του στο Contes, κοντά στη Νίκαια. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο, υπέστη: Στέρηση ύπνου και άγρια σωματική βία, δια της βίας κατανάλωση τοξικών ουσιών, ενώ λίγες ημέρες πριν πεθάνει, φέρεται να έστειλε μήνυμα στη μητέρα του λέγοντας ότι νιώθει «όμηρος» και ότι «δεν αντέχει άλλο».

Έρευνα και αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι οι γαλλικές αρχές διέταξαν νεκροψία και άνοιξαν δικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Την ίδια στιγμή η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας Clara Chappaz χαρακτήρισε τον θάνατο «απόλυτη φρίκη» και παρέπεμψε την υπόθεση στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς.

Η πλατφόρμα Kick ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές της και απέκλεισε τους συν-streamers που συμμετείχαν στο livestream. Το άγριο τέλος του 46χχρονου άνοιξε συζήτηση για την «τοξική κουλτούρα» των livestreams, όπου οι δημιουργοί περιεχομένου πιέζονται να ξεπεράσουν τα όρια για προβολές, δωρεές και χορηγούς. Παράλληλα, πολλοί χρήστες στα social media ζητούν αυστηρότερη εποπτεία και λογοδοσία από τις πλατφόρμες.

Με πληροφορίες από Guardian