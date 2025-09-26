Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ «συνελήφθησαν» από τον φακό της κάμερας να έχουν μια έντονη συζήτηση στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One καθώς επέστρεφαν στο Λευκό Οίκο μετά την αμφιλεγόμενη ομιλία του προέδρου στα Ηνωμένα Έθνη.

Το βίντεο δείχνει τον 79χρονο Τραμπ να κουνάει το δάχτυλό του προς την 55χρονη Μελάνια, η οποία φαίνεται να κουνάει το κεφάλι της προς αυτόν.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Μελάνια φαίνεται να σκύβει προς τα εμπρός, με σοβαρή έκφραση, καθώς κοιτάζει έντονα τον άντρα της.

Τελικά, το ζευγάρι αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος, το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. Καθώς έβγαιναν από το ελικόπτερο, οι δύο κρατούσαν τα χέρια, με τον Τραμπ να κοιτάζει προς το έδαφος πριν χαιρετήσει τους δημοσιογράφους.

Πολλοί αναρωτιούνται τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη στιχομυθία του Αμερικανού προέδρου με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Πρόκειται για καβγά ή απλώς για μια ακόμη χαρακτηριστική χειρονομία του Τραμπ;

Το βίντεο του Τραμπ και της Μελάνια μετά τη συνάντηση στον ΟΗΕ έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δέχεται ένα χαστούκι στο πρόσωπο από τη σύζυγό του, Μπριζίτ, το οποίο έγινε viral.

Τότε, ο Τραμπ έδωσε μια συμβουλή στον Γάλλο ομόλογό του: «τα εν οίκω μη εν δήμω».