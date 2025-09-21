Το Αφγανιστάν αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ για επιστροφή της πρώην αμερικανικής βάσης της Μπαγκράμ, ξεκαθαρίζοντας πως το συγκεκριμένο σενάριο είναι «αδύνατο».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοίησε το Σάββατο (20/9) τους Ταλιμπάν με αδιευκρίνιστα αντίποινα, λίγες μέρες αφότου εξέφρασε την πεποίθηση, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πάρουν εκ νέου τον έλεγχο της εν λόγω βάσης.

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ’ αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», τόνισε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Από την άλλη μεριά, οι Ταλιμπάν δείχνουν να μην ενδίδουν στις απειλές του Αμερικανού Προέδρου. Όπως δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, «συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη».

Χωρίς να κατονομάζει τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, ο Φιτράτ εξήγησε πως «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας». Σύμφωνα με τον διευθυντή του υπουργείου Άμυνας, το Αφγανιστάν δεν έχει ανάγκη μια τέτοια συμφωνία.

«Θέλουμε την βάση γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι θέλει να ανακτήσει τη βάση της Μπαγκράμ. «Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως το γνωρίζετε, ότι απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σχετικά με το εάν η Ουάσινγκτον σκέφτεται να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, ο Τραμπ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο: «Δεν θα μιλήσουμε γι’ αυτό, αλλά διεξάγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες με το Αφγανιστάν, θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση και την θέλουμε γρήγορα, αμέσως. Και αν δεν την επιστρέψουν, θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω».

Ο λόγος που ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση της Μπαγκράμ

Πρόκειται για μία αεροπορική βάση στρατηγικής σημασίας για αρκετούς λόγους. Πρώτον, γεωγραφικά βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας με το αεροπλάνο, από κινεζικές περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών όπλων. Αυτό δίνει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης και άμεσης στρατιωτικής πρόσβασης.

Δεύτερον, η βάση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της Κεντρικής Ασίας και είναι κοντά σε Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που την κάνει ελκυστική για τα αμερικανικά συμφέροντα στην ευρυτερη περιοχή.

Παράλληλα, η βάση Μπαγκράμ έχει ιστορική αξία, καθώς από το 2001 έως το 2021 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, με υποδομές για αεροπορικές επιχειρήσεις, επιμελητεία και πληροφορίες.

Τέλος, η βάση διαθέτει μεγάλους διαδρόμους προσγείωσης, υποδομές συντήρησης αεροσκαφών και εγκαταστάσεις διοίκησης, καθιστώντας την ικανή να φιλοξενήσει βαρέα βομβαρδιστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη.

