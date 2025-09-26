Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αυτήν την εβδομάδα από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πυραύλους Tomahawk, προκειμένου να αναγκάσει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη, μετέδωσε σήμερα το Axios.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι-Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε έναν Ουκρανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή με γνώση της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Τραμπ δήλωσε “ανοιχτός” να επιτρέψει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες την Τρίτη.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters που την αναμετέδωσε διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει.