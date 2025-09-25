Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους ηγέτες της Ρωσίας στο Κρεμλίνο ότι θα πρέπει να εξοικειωθούν άμεσα με τα πλησιέστερα καταφύγια για βομβαρδισμούς αφού έλαβε ότι έλαβε ρητή άδεια από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πράσινο φως για να επιτεθεί σε στόχους ενέργειας και υποδομών εντός της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι έκανε το σχόλιο αυτό σε συνέντευξη με το Axios μετά την ομιλία του την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Advertisement

Advertisement

Είπε επίσης ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ένα οπλικό σύστημα που, όπως ισχυρίστηκε, θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και αρνήθηκε να κατονομάσει το όπλο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», είπε ο Ζελένσκι για τους ηγέτες του Κρεμλίνου. «Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν σε κάθε περίπτωση».

Ζελένσκι: «Ξέρει ο Τραμπ…»

«Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι παρέμεινε ασαφής όταν μίλησε για ποιο οπλικό σύστημα έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει, του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο μέσο ενημέρωσης.

«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει», πρόσθεσε.

⚡️ Zelenskyy told Axios his main goal is to end the war and he is ready to step down once peace is secured. pic.twitter.com/QqB1cecWot Advertisement September 25, 2025

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από πρόεδρος της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι θα είναι έτοιμος να παραιτηθεί μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

«Αν τελειώσουμε τον πόλεμο με τους Ρώσους, ναι, είμαι έτοιμος να μην πάω (στις εκλογές) γιατί δεν είναι στόχος μου να παραμείνω», δήλωσε ο Ζελένσκι στον ιστότοπο Axios σε βιντεοσυνέντευξη.

«Ήθελα πάρα πολύ, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, να είμαι με τη χώρα μου, να βοηθήσω τη χώρα μου. Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο».

Advertisement

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να προκηρύξει εκλογές εάν επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα του προέδρου», είπε στη συνέντευξή του.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία θα είχε λήξει τον Μάιο του 2024, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός, ώστε να επιτραπεί σε έναν νέο ηγέτη, με νέα εντολή, να επιδιώξει μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Advertisement