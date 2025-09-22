Η Γαλλία προχώρησε επίσημα στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η κίνηση αυτή, με έντονο συμβολισμό, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές ισορροπίες γύρω από το παλαιστινιακό.

«Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα η συνύπαρξη δύο κρατών που θα ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Ωστόσο, επί του παρόντος, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, με τον δηλωμένο στόχο να καταστρέψει τη Χαμάς. Αλλά… εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, λιμοκτονήσει, τραυματιστεί ψυχικά. Οι ζωές τους εξακολουθούν να καταστρέφονται», είπε αρχικά ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αν και η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη εκεχειρία, το πιο σίγουρο μέσο για την απελευθέρωση των ομήρων, τίποτα, τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα. Τίποτα», πρόσθεσε.

«Γι’ αυτό, πιστός στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου προς τη Μέση Ανατολή, προς την ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, γι’ αυτό δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», κατέληξε.

Η ανακοίνωση του Μακρόν υποδέχθηκε με θερμή υποδοχή στην αίθουσα του ΟΗΕ.

Μετά την ιστορική ανακοίνωση του Παρισιού για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, απέναντι σε μια εξέλιξη που αλλάζει τα διπλωματικά δεδομένα στο παλαιστινιακό ζήτημα – όχι όμως στο πεδίο, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα δεν τερματίζεται.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, διευκρίνησε ότι «η εφαρμογή της [αναγνώρισης] θα είναι σταδιακή και θα εξαρτάται από τις εξελίξεις επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων».

Υπενθυμίζεται πως την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στήριξε και το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα, ο γενικός Γραμματέας του οποίου, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι «μια χειρονομία που ευνοεί τη Χαμάς», αλλά μάλλον υπενθυμίζει στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι «δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε την ιδέα ενός Μεγάλου Ισραήλ» από τη «Μεσόγειο μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό».

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025



