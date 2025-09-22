Ενα «μικρό διπλωματικό τσουνάμι» αναμένεται να προκαλέσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία μέσα στην ημέρα καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες» δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος του Εμμανουέλ Μακρόν για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το BBC, ο Όφερ Μπρονχτάιν, σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών του Όσλο τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή είναι «απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ».

Σε συνέντευξή του στο Euractiv, external, ο ισραηλινός Μπρονχτάιν αποκάλυψε ότι έχει παροτρύνει τον Μακρόν να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος από τότε που έγινε σύμβουλός του το 2020. Ο Μακρόν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος τον περασμένο Ιούλιο, ενώ σήμερα αναμένεται να το κάνει πράξη με μια επίσημη ανακοίνωση μέσα στη μέρα στον ΟΗΕ.

Ο Όφερ Μπρονχτάιν υποστηρίζει, ότι «κατάφερε να πείσει» τον Μακρόν ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ «δεν θα είχε συμβεί» αν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος. Λέει ότι επεσήμανε τις διαφορές μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής – η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο – και της Χαμάς στη Γάζα, την οποία, όπως υποστηρίζει, είναι «τρομοκρατική οργάνωση που οδηγεί τον λαό της Γάζας απέναντι στα ισραηλινά πυρά».

«Θα ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ», καταλήγει.

Να σημειωθεί ότι χθες αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Πορτογαλία ενώ από τις πρώτες χώρες ήταν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία. Συνολικά έχει αναγνωριστεί από 150 από τις 190 χώρες του ΟΗΕ ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και η Νέα Ζηλανδία. Η Ελλάδα είναι στις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.