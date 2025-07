Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ολλανδία, σε μια επίθεση με μαχαίρι κοντά στην κεντρική πλατεία Dam Square στο Άμστερνταμ. «Είδα ένα κορίτσι να το έχουν μαχαιρώσει στην πλάτη», υποστηρίζει αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνελήφθη ένας ύποπτος, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, ούτε να επιβεβαιωθεί το κίνητρο της επίθεσης. Στην κεντρική πλατεία έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ελικόπτερο για να παραλάβει τους τραυματίες.

🚨🇳🇱 BREAKING: MASS STABBING NEAR DAM SQUARE IN AMSTERDAM



At least 5 people have been stabbed near Dam Square in the heart of Amsterdam.



The suspect is reportedly in custody.



Police have not released details on the motive.



Source: JP, AZ Intel pic.twitter.com/84lLUvTkuJ