Οκτώ υπερπολυτελή αυτοκίνητα αξίας περίπου 2 εκατ. δολαρίων εκλάπησαν από αντιπροσωπεία στο Oakville του Οντάριο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον χώρο των premium οχημάτων.

Μια ληστεία πολυτελών αυτοκινήτων, που θυμίζει περισσότερο σκηνές από κινηματογραφική ληστεία που θα βλέπαμε σε ταινία του Χόλιγουντ παρά πραγματικό περιστατικό, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας Lockwood Leasing, στο Οντάριο του Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 3:35 τα ξημερώματα, πολυμελής ομάδα δραστών έσπασε τη βιτρίνα του εκθεσιακού χώρου και εισέβαλε στις εγκαταστάσεις, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να δείχνει οκτώ άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους να κινούνται με εντυπωσιακή ταχύτητα και ακρίβεια, καταφέρνοντας μέσα σε περίπου δέκα λεπτά να αποσπάσουν οκτώ οχήματα.

Ανάμεσα στα κλεμμένα αυτοκίνητα περιλαμβάνεται μία Ferrari αξίας περίπου 600.000 δολαρίων, δύο Porsche, τρείς Mercedes και δύο BMW.

Οι δράστες, μάλιστα, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους κλειδιά και για τρία ακόμη οχήματα, ανάμεσά τους και μία Bentley, ωστόσο δεν κατάφεραν να τα απομακρύνουν, καθώς όπως εκτιμάται δεν υπήρχαν αρκετοί οδηγοί στην ομάδα για να τα χειριστούν.

Ο διευθυντής της Lockwood Leasing, Mark Kusiewicz, χαρακτήρισε τη διάρρηξη «άκρως οργανωμένη», παρομοιάζοντάς την με στρατιωτική επιχείρηση.

Όπως ανέφερε, οι δράστες κινήθηκαν απευθείας προς το σημείο όπου φυλάσσονταν τα κλειδιά, τα μοίρασαν μεταξύ τους και οδήγησαν τα αυτοκίνητα εκτός του εκθεσιακού χώρου με απόλυτο συντονισμό, στοιχείο που δείχνει ότι γνώριζαν πολύ καλά τόσο τον χώρο όσο και τις διαδικασίες.

Παρά τον επαγγελματισμό με τον οποίο εκτελέστηκε η επιχείρηση, οι δράστες φαίνεται πως άφησαν πίσω τους κρίσιμα στοιχεία. Οι αρχές εντόπισαν έναν λοστό, ίχνη βιολογικού υλικού καθώς και τμήμα βαμμένου νυχιού, εύρημα που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ανάμεσα στους υπόπτους ενδέχεται να βρίσκεται τουλάχιστον μία γυναίκα.

Μέσα στην ίδια εβδομάδα, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τέσσερα από τα οκτώ κλεμμένα οχήματα, χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Σημειώνεται ότι η Lockwood Leasing είναι μια μικρής κλίμακας αντιπροσωπεία στον χώρο των πολυτελών αυτοκινήτων, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη κλοπή ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα οικονομικά της εταιρείας.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της, προτεραιότητα αποτελεί ο εντοπισμός των υπόλοιπων οχημάτων, ενώ παράλληλα επανεξετάζονται συνολικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

