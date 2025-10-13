Μπορεί η ομιλία του Αμερικανού προέδρου και πατέρα της, Ντόναλντ, Τραμπ, να χαρακτηρίζεται ήδη από πολλούς ιστορική, ωστόσο η Ιβάνκα Τραμπ προκάλεσε και αυτή αίσθηση στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ).

Ivanka Trump receives an ovation as she enters the Knesset visitors gallery pic.twitter.com/lZjYVOdhdC Advertisement Advertisement October 13, 2025

Ντυμένη στα λευκά, η Ιβάνκα Τραμπ καταχειροκροτήθηκε όταν εισήλθε στον χώρο των επισκεπτών εν όψει της ομιλίας του πατέρα του. Μεταξύ αυτών που βρίσκονταν εκεί ήταν η Ισραηλινοαμερικανή επιχειρηματίας Μίριαμ Άντελσον, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας (Πολέμου, πλέον) Πιτ Χέγκσεθ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι- καθώς και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.