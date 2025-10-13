Παγκόσμιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας μια ιστορικά στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ και επικυρώνοντας το πρώτο σημείο της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη.

Παρόντες στην ομιλία Τραμπ ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρόεδρος της Βουλής Αμίρ Οχάνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Χάκαμπι, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ με τη σύζυγό του Ιβάνκα Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, ανάμεσα στους θεατές στο θεωρείο της ολομέλειας ξεχώρισε μία ιδιαίτερη παρουσία: η Ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος Μίριαμ Άντελσον. Με ένα μεταξωτό φόρεμα στο χρώμα του χαλκού και την χαρακτηριστική κίτρινη κορδέλα – σύμβολο αλληλεγγύης προς τους ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς – η 80χρονη καθόταν πίσω από την Ιβάνκα Τραμπ, συνοδευόμενη από τον γιο της Ματάν Άντελσον και τον βουλευτή του Λικούντ, Μπόαζ Μπισμούτ, πρώην διευθυντή της εφημερίδας Israel Hayom, που ανήκει στην οικογένεια Άντελσον.

Ο παρασκηνιακός της ρόλος στην υπόθεση των ομήρων

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η παρουσία της Μίριαμ Άντελσον στην Κνεσέτ δεν ήταν τυχαία. Η ισχυρή επιχειρηματίας φέρεται να έχει παίξει παρασκηνιακό ρόλο στις προσπάθειες για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων. Τα τελευταία χρόνια, οικογένειες ομήρων και ισραηλινά ΜΜΕ έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή της στις πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διατηρηθεί το ζήτημα ενεργό στις διεθνείς συνομιλίες και να προωθηθεί μια βιώσιμη συμφωνία.

Η επιρροή στον Τραμπ και η πολιτική της ισχύος

Η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει βαθιές ρίζες. Από το 2016, η ίδια και ο εκλιπών σύζυγός της Σέλντον Άντελσον υπήρξαν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προσφέροντας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Το ζεύγος Άντελσον διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φιλοϊσραηλινής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, που περιλάμβανε την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν και τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Ποια είναι η Μίριαμ Αντελσον

Η Μίριαμ Αντελσον είναι Ισραηλινοαμερικανίδα ιατρός, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και μία από τις ισχυρότερες συντηρητικές δωρήτριες στις ΗΠΑ. Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 2021, η περιουσία της εκτιμάται το 2025 στα 40,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς την ως την 48η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Διαθέτει σημαντικά μερίδια στις Las Vegas Sands και στους Dallas Mavericks, ενώ εκδίδει τις εφημερίδες Israel Hayom και Las Vegas Review-Journal.

Από τη δεκαετία του 2010, η Άντελσον είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και, μετά το 2016, από τις σημαντικότερες υποστηρίκτριες του Τραμπ. Ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δωρήτρια στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024, συνεισφέροντας 106 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ανοιχτά την υιοθέτηση φιλοϊσραηλινών πολιτικών από την αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Το 2018, ο Τραμπ της απένειμε το Μετάλλιο της Ελευθερίας, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συνεισφορά της τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ.

REUTERS/LEAH MILLIS