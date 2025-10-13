«Είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής…ένας απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην Κνεσέτ- το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

«Η Αμερική σας ακολουθεί σε αυτούς τους δύο αιώνιους όρκους- “ποτέ μην ξεχάσετε” και “ποτέ ξανά”» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως το Ισραήλ κέρδισε όλα όσα μπορούσε να κερδίσει με την ισχύ των όπλων. «Είναι ώρα να μεταφράσουμε αυτές τις νίκες εναντίον των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο υπέρτατο βραβείο ειρήνης και ευημερίας για όλη τη Μέση Ανατολή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους το πρωί της Δευτέρας, καθώς κατέφθανε στην Κνεσέτ. «Είναι μια υπέροχη ημέρα, είναι μια νέα αρχή» είπε, προσθέτοντας πως «ο πόλεμος (στη Γάζα) τελείωσε» και ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς θα συμμορφωθεί στο σχέδιο αφοπλισμού της.

Μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ, ο Τραμπ θα κατευθυνθεί στην Αίγυπτο για μια σύνοδο στην οποία θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες χωρών.

Η Χαμάς δεν κρατά πλέον ζωντανούς ομήρους, καθώς είχε παραδώσει και τους 13 τελευταίους Νωρίτερα είχαν παραδοθεί άλλοι 7- συνολικά, και οι 20 όμηροι που κρατούσε η οργάνωση είχαν αφεθεί.

Η ισλαμιστική οργάνωση έχει πει σε διαμεσολαβητές πως δεν γνωρίζει πού βρίσκονταν κάποια από τα πτώματα των νεκρών ομήρων, κάτι που ενδέχεται να καθυστερήσει την επιστροφή των σορών στο Ισραήλ. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις φυλακές του και πάνω από 1.700 που κρατούνταν από τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

