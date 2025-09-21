Η Meta κατηγορείται ότι προώθησε την εφαρμογή Threads χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ανήλικων μαθητριών που είχαν αναρτήσει οι γονείς τους στο Instagram για την επιστροφή στο σχολείο, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις. Γονείς χαρακτήρισαν την πρακτική «σοκαριστική» και «αηδιαστική».

Ένας 37χρονος χρήστης του Instagram στο Λονδίνο παρατήρησε ότι στο feed του εμφανίζονταν επαναλαμβανόμενες διαφημίσεις «Get Threads», συνοδευόμενες από εικόνες κοριτσιών με σχολικές στολές, κάποιων μόλις 13 ετών, με εμφανή πρόσωπα και, σε αρκετές περιπτώσεις, ονόματα. Δήλωσε στον Guardian ότι τα posts ήταν «προκλητικά και εκμεταλλευτικά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Οι φωτογραφίες είχαν αρχικά αναρτηθεί από τους γονείς τους στο Instagram, συχνά πιστεύοντας πως οι λογαριασμοί τους ήταν «ιδιωτικοί». Ωστόσο, το περιεχόμενο διαμοιράστηκε αυτόματα και στο Threads, όπου έγινε ορατό σε πολύ ευρύτερο κοινό. Μία μητέρα, με προφίλ μόλις 267 ακολούθων, ανέφερε ότι η φωτογραφία της κόρης της συγκέντρωσε σχεδόν 7.000 προβολές – το 90% από άνδρες, οι μισοί άνω των 44 ετών.

Ο πατέρας μιας 13χρονης τόνισε: «Είναι απολύτως εξοργιστικό. Η εικόνα της κόρης μου χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που φάνηκε σεξουαλικοποιημένος από μια τεράστια εταιρεία – ένιωσα αηδία». Παρόμοια αντίδραση είχε και μητέρα 15χρονης: «Ήταν απλώς μια φωτογραφία από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν θα έδινα ποτέ τη συγκατάθεσή μου, ούτε για όλα τα χρήματα του κόσμου».

Η Meta, αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων, απάντησε ότι οι εικόνες δεν παραβίασαν τις πολιτικές της, καθώς πρόκειται για δημόσιες αναρτήσεις που συμμορφώνονται με τις οδηγίες κοινότητας. Εκπρόσωπός της δήλωσε: «Έχουμε συστήματα που αποτρέπουν την προώθηση περιεχομένου από εφήβους. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν οι δημόσιες αναρτήσεις τους προτείνονται ή να κάνουν το προφίλ τους ιδιωτικό».

Ο 37χρονος ωστόσο σημείωσε ότι δεν εμφανίζονταν αντίστοιχες εικόνες αγοριών, κάτι που –κατά τη γνώμη του– «υποδηλώνει σεξουαλικοποίηση». «Ως πατέρας, το θεωρώ βαθιά ακατάλληλο η Meta να επαναχρησιμοποιεί τέτοιες εικόνες σε καμπάνιες που στοχεύουν ενήλικες», πρόσθεσε.

Η βουλευτής και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών Βίμπαν Κίντρον χαρακτήρισε την πρακτική «ένα νέο χαμηλό ακόμη και για τα δεδομένα της Meta» και κάλεσε την Ofcom να εξετάσει πιθανή παραβίαση των νέων κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακή προσέγγιση ενηλίκων.

Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι προφίλ και τοποθεσίες παιδιών δεν πρέπει να είναι ορατά σε αγνώστους. Ωστόσο, όταν ένας λογαριασμός Threads είναι δημόσιος, οι αναρτήσεις μπορεί να εμφανίζονται ως προτεινόμενο περιεχόμενο σε άλλες πλατφόρμες της Meta, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει τη ρύθμιση ή να κάνει τον λογαριασμό του ιδιωτικό.

Πηγή: The Guardian