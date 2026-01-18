Μια φυσική και ανεπιτήδευτη εμφάνιση επέλεξε να μοιραστεί η Σελένα Γκόμεζ με τους εκατομμύρια θαυμαστές της στα social media.

Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ανάρτησε μια χαμογελαστή selfie χωρίς μακιγιάζ, αποκαλύπτοντας μια πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού της. Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στα Instagram Stories και πρόκειται για μια κοντινή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χωρίς φίλτρα και χωρίς make-up, φορώντας ένα απλό λευκό φανελάκι.

Με αυτή την κίνηση, η Σελένα Γκόμεζ δείχνει ότι αγκαλιάζει τη φυσική ομορφιά και στέλνει ένα διακριτικό μήνυμα αυτοαποδοχής.

Photo: Selena Gomez /Instagram Story



