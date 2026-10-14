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Η Τουρκία χρησιμοποιεί το πλοίο για σεισμικές έρευνες, επιδιώκοντας να περιορίσει την επήρεια των ελληνικών νησιών και να προωθήσει τις μονομερείς της διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αν και το σκάφος ολοκλήρωσε πρόσφατα αποστολή στη Σομαλία και δεν εκτελεί επί του παρόντος έρευνες κοντά στο Καστελλόριζο, η Άγκυρα εξακολουθεί να εντάσσει τις δραστηριότητές του στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η διαφορά για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών παραμένει ανοιχτή, με την Ελλάδα να υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του Δικαίου της Θάλασσας.

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Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2020, η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ελληνοτουρκικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις» είχε εμφανιστεί περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελλόριζου, μέσα σε θαλάσσια περιοχή ελληνικών διεκδικήσεων υφαλοκρηπίδας, προκαλώντας συναγερμό στην Αθήνα και κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Έξι χρόνια αργότερα, το όνομα του «Ορούτς Ρέις» εξακολουθεί να συνδέεται με την τουρκική πολιτική αμφισβήτησης των ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων. Δεν είναι απλώς ένα ερευνητικό πλοίο. Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εργαλεία της ενεργειακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της Άγκυρας.

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Η κρίση που έφερε Ελλάδα και Τουρκία στα όρια

Το φθινόπωρο του 2020, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Η Τουρκία είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της υφαλοκρηπίδα.

Το «Ορούτς Ρέις» απέπλευσε από την Αττάλεια, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία. Η παρουσία του κοντά στο Καστελλόριζο δεν ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά μέρος μιας παρατεταμένης κρίσης που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Ελληνικές φρεγάτες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του τουρκικού στολίσκου, ενώ οι δύο στόλοι επιχειρούσαν επί εβδομάδες σε μικρές αποστάσεις.

Είχε προηγηθεί, στις 12 Αυγούστου, το επεισόδιο επαφής της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος» με την τουρκική «Κεμάλ Ρέις». Το περιστατικό ανέδειξε πόσο εύκολα μια επιχείρηση επίδειξης ισχύος μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη στρατιωτική κλιμάκωση.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Επεκτάθηκε στις διπλωματικές σχέσεις, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο ΝΑΤΟ, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει σημαντικές διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες και τη Γαλλία να εκφράζει ισχυρή υποστήριξη προς την Ελλάδα.

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Γιατί το Καστελλόριζο βρίσκεται στο επίκεντρο

Το μικρό ελληνικό νησί, σε ελάχιστη απόσταση από τις τουρκικές ακτές, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαφοράς.

Η Ελλάδα ορθώς υποστηρίζει ότι τα νησιά της διαθέτουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία αμφισβητεί την έκταση της θαλάσσιας επήρειας του Καστελλόριζου, επικαλούμενη τη γεωγραφία και την αρχή της ευθυδικίας.

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Η διαφορά δεν αφορά την ελληνική κυριαρχία στο νησί, αλλά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Η Άγκυρα επιχειρεί να διαμορφώσει μια αντίληψη για την Ανατολική Μεσόγειο στην οποία η τουρκική ηπειρωτική ακτογραμμή αποκτά καθοριστική σημασία, περιορίζοντας την επήρεια των ελληνικών νησιών.

Για την Αθήνα, η αποδοχή μιας τέτοιας μονομερούς ερμηνείας θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

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Ποιο είναι το «Ορούτς Ρέις» και τι δυνατότητες διαθέτει

Το πλοίο κατασκευάστηκε στην Τουρκία και τέθηκε σε υπηρεσία το 2017. Έχει μήκος 87 μέτρα και πλάτος 23 μέτρα και διαθέτει εξοπλισμό για δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.

Με ειδικά καλώδια και αισθητήρες που ρυμουλκεί στη θάλασσα, καταγράφει δεδομένα για τη γεωλογική δομή του βυθού. Οι επιστήμονες μπορούν έτσι να εντοπίζουν σχηματισμούς που ενδέχεται να περιέχουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

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Δεν πρόκειται για γεωτρύπανο. Το «Ορούτς Ρέις» δεν εξορύσσει υδρογονάνθρακες, αλλά συλλέγει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές γεωτρήσεις.

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Η χρησιμότητά του, ωστόσο, δεν είναι αποκλειστικά επιστημονική. Στις αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές, η αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους μπορεί να αποτελέσει πολιτική δήλωση και μέσο άσκησης πίεσης.

Από το Καστελλόριζο στη Σομαλία

Η ιστορία του «Ορούτς Ρέις» δεν σταμάτησε στην κρίση του 2020.

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Τον Οκτώβριο του 2024, η Τουρκία το έστειλε στη Σομαλία, στο πλαίσιο συμφωνιών ενεργειακής συνεργασίας με την αφρικανική χώρα.

Η αποστολή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς αποτελούσε επέκταση της τουρκικής ενεργειακής παρουσίας πέρα από τη Μεσόγειο.

Το πλοίο πραγματοποίησε σεισμικές έρευνες σε τρία θαλάσσια οικόπεδα, καλύπτοντας συνολική έκταση 4.464 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η αποστολή διήρκεσε 234 ημέρες και ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου 2025.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Τουρκία, φθάνοντας στις 4 Ιουλίου στο λιμάνι Φίλιος της Μαύρης Θάλασσας για εργασίες συντήρησης και προετοιμασία της επόμενης αποστολής του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το συνόδευαν και πολεμικά πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Η παρουσία φρεγατών σε μια επιστημονική αποστολή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Άγκυρα σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Το 2026 και το ερώτημα της επόμενης αποστολής

Η επιστροφή του πλοίου από τη Σομαλία δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εγκατέλειψε τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντιθέτως, η Άγκυρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις σεισμικές έρευνες ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής της πολιτικής και της στρατηγικής που αποκαλεί «Γαλάζια Πατρίδα».

Χρειάζεται, πάντως, μια ουσιαστική διευκρίνιση: δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι το «Ορούτς Ρέις» πραγματοποιεί σήμερα, τον Οκτώβριο του 2026, νέες έρευνες νοτίως του Καστελλόριζου.

Η τελευταία τεκμηριωμένη αποστολή του που εντοπίστηκε ήταν εκείνη στη Σομαλία και η επιστροφή του στην Τουρκία το καλοκαίρι του 2025.

Το γεγονός αυτό δεν μειώνει τη σημασία του πλοίου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το κρίσιμο ζήτημα είναι πού και υπό ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Η διπλωματία και οι τουρκικές NAVTEX

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της Άγκυρας είναι οι ναυτικές αγγελίες NAVTEX, με τις οποίες ανακοινώνονται θαλάσσιες δραστηριότητες.

Το 2020 η Τουρκία χρησιμοποίησε επανειλημμένα τέτοιες αγγελίες για να αναγγείλει τις κινήσεις του «Ορούτς Ρέις».

Στις 12 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριζε επισήμως ότι οι έρευνες πραγματοποιούνταν εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και κατηγορούσε την Ελλάδα για υπερβολικές θαλάσσιες διεκδικήσεις.

Η Αθήνα απέρριπτε τις τουρκικές θέσεις, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παραβίαζαν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Αυτή η σύγκρουση νομικών και πολιτικών θέσεων παραμένει στην καρδιά της διαφοράς.

Το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει στα κατοικημένα νησιά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Η ακριβής έκταση της επήρειάς τους, όμως, κατά την οριοθέτηση με αντικείμενες ακτές αποτελεί ζήτημα που κρίνεται βάσει των συγκεκριμένων γεωγραφικών και νομικών περιστάσεων.

Η επόμενη κρίση μπορεί να μην αρχίσει με πολεμικά πλοία

Η εμπειρία του 2020 έδειξε ότι δεν απαιτείται ένα θερμό επεισόδιο για να δημιουργηθεί μια σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση.

Αρκεί μια NAVTEX, η έξοδος ενός ερευνητικού σκάφους, η συνοδεία του από φρεγάτες και η επιμονή δύο χωρών σε ασυμβίβαστες θέσεις για τη θαλάσσια οριοθέτηση.

Η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί τη διπλωματική της κινητικότητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και την παρουσία της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα: η ενεργειακή αξιοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα υποθαλάσσια καλώδια και οι μελλοντικές επενδύσεις δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τη γεωπολιτική ασφάλεια.

Το «Ορούτς Ρέις» μπορεί να βρίσκεται μακριά από το Καστελλόριζο. Η πολιτική που το έφερε εκεί το 2020, όμως, δεν έχει εξαφανιστεί.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο δίδαγμα εκείνης της κρίσης: η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι ένα συγκεκριμένο τουρκικό πλοίο, αλλά η διαρκής προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέψει τις μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε τετελεσμένα.

Το πλοίο μπορεί να αλλάζει αποστολές. Η ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει ανοιχτή.