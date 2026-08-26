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Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα ανησυχητικό θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στην Ουάσινγκτον, όταν είδαν ένα ημιφορτηγό να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης έχοντας στο πίσω μέρος του μια γκιλοτίνα σε φυσικό μέγεθος.

Η εικόνα κινητοποίησε τις αρχές και η αστυνομία του Καπιτωλίου προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού, καθώς και στην κατάσχεση της γκιλοτίνας, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνο όπλο. Πρόκειται για τον Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας.

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Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, το ίδιο όχημα είχε εντοπιστεί το προηγούμενο βράδυ παράνομα σταθμευμένο. Οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι ο άνδρας είχε διανύσει οδικώς την απόσταση από την Καλιφόρνια έως την Ουάσινγκτον, έχοντας μαζί του το μακάβριο αντικείμενο.

🇺🇸BREAKING: U.S. Capitol Police are investigating a pickup parked steps from the Supreme Court with a wooden guillotine standing in the bed.



K-9 units were called to sweep the vehicle, but officials have not yet said who owns it or why it was there.pic.twitter.com/MrFc9aaT8t August 25, 2026

Το ημιφορτηγό εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αστυνομία διερευνά πλέον το ιστορικό του συλληφθέντος, προκειμένου να διαπιστώσει για ποιον λόγο ταξίδεψε στην αμερικανική πρωτεύουσα και τι σκοπό είχε η μεταφορά της γκιλοτίνας.

This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.



You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του άνδρα. Και οι δύο θεσμοί βρίσκονται αυτή την περίοδο σε θερινή διακοπή, γεγονός που περιορίζει τη λειτουργία τους.