Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Κίεβο, καθώς ξεκίνησαν έρευνες στο διαμέρισμα του Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του. Το Γραφείο κατά της Διαφθοεράς (NABU) επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες έχουν εγκριθεί επισήμως, ενώ η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) συμμετέχει επίσης στις δικονομικές διαδικασίες. Παρότι ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς έχει ήδη αγγίξει αρκετά πρόσωπα του περιβάλλοντος Ζελένσκι, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος ούτε ο Γερμάκ έχουν κατηγορηθεί μέχρι στιγμής για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ο 54χρονος Γερμάκ, που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαχείριση του πολέμου με τη Ρωσία όσο και στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι δύο υπηρεσίες «διεξάγουν δικονομικές ενέργειες στο σπίτι μου» και ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στο διαμέρισμά του, ενώ οι δικηγόροι του βρίσκονται παρόντες. «Από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία», πρόσθεσε, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σε μια περίοδο που η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας βρίσκεται υπό πίεση.

Το χρονικό σημείο των ερευνών θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να φτάσει στο Κίεβο εντός της εβδομάδας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου. Παράλληλα, αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στη Μόσχα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που επιτείνει τη σημασία της θέσης του Γερμάκ. Μόλις λίγες ώρες πριν αποκαλυφθούν οι έρευνες, ο ίδιος είχε δηλώσει στο The Atlantic ότι «όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν πρόκειται να υπογράψει την παραχώρηση εδαφών».

Το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τη χώρα αφορά ένα εκτεταμένο κύκλωμα δωροληψιών και υπεξαίρεσης περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με τις έρευνες των NABU και SAPO. Οι αρχές αναφέρουν ότι κρατικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Enerhoatom, φέρονται να έχουν εμπλακεί σε πρακτικές παράνομων προμηθειών και μιζών. Ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε αρκετά πρόσωπα, ενώ δύο υπουργοί έχουν απομακρυνθεί από τον Ζελένσκι. Ένας πρώην συνεργάτης του προέδρου, ο Τιμούρ Μίντιτς, έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει καίρια το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες με ελάχιστες ώρες ηλεκτροδότησης την ημέρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι έρευνες στο σπίτι του Γερμάκ εντείνουν ακόμη περισσότερο την πολιτική αναστάτωση.