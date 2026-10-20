Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Είναι ώρα η Ουκρανία να δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία «πρέπει να θέλει» να τελειώσει τον πόλεμο.

«Θέλουμε ο Ζελένσκι να κλείσει συμφωνία» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα πίσω» συμπλήρωσε.

Advertisement

Advertisement

«Θέλουμε ο Ζελένσκι να κλείσει συμφωνία» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα πίσω» συμπλήρωσε.

O Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον Στίβεν Χάμπαρντ, 74χρονο Αμερικανό που αιχμαλωτίστηκε κατά τη ρωσική εισβολή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση λόγω κατηγοριών πως ήταν μισθοφόρος της Ουκρανίας. Όπως είπε, έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για τον Χάμπαρντ, σημειώνοντας πως «είναι ώρα να πάρουμε τον Χάμπαρντ πίσω».

Ο Στιβ Γουΐτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ, ήταν στο Όσλο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Μόσχα έχει το πάνω χέρι, επειδή «η Ρωσία είναι μια μεγάλη μηχανή, απλώς συνεχίζουν να προχωρούν εμπρός, και αυτό έχουν κάνει. Έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γης».

Με πληροφορίες από Reuters



