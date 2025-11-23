Το μεγαλύτερο γνωστό υποβρύχιο σπήλαιο του πλανήτη αποδεικνύεται ακόμη πιο τεράστιο απ’ όσο φανταζόμασταν. Οι δύτες που εξερευνούν το Sistema Ox Bel Ha, κοντά στο Τουλούμ του Μεξικού, ανακοίνωσαν ότι η συνολική χαρτογραφημένη έκτασή του έφτασε πλέον τα 524 χιλιόμετρα και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Το όνομα Ox Bel Ha, που στα Μάγια σημαίνει «Τρία Μονοπάτια του Νερού», ανήκει σε ένα υδάτινο λαβύρινθο που απλώνεται σαν υπόγειος ιστός κάτω από τη ζούγκλα του Γιουκατάν. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο εξερευνημένο σπηλαιοσύστημα στον κόσμο, μετά τα Σπήλαια Μάμμουθ στις ΗΠΑ με μία όμως τεράστια διαφορά: το Ox Bel Ha είναι ολόκληρο πλημμυρισμένο, κάτι που το καθιστά πολλαπλά πιο δύσκολο στην εξερεύνηση.

Το σπήλαιο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από Δυτικούς εξερευνητές μόλις το 1996. Έκτοτε, οι δύτες εργάζονται με εξαιρετική προσοχή, διασχίζοντας στενούς διαδρόμους, απέραντες αίθουσες και απρόσιτες υπόγειες λίμνες. Η πραγματική έκρηξη ανακαλύψεων ήρθε τα τελευταία χρόνια, όταν μια ομάδα που επαναχάρασσε παλιές διαδρομές βρέθηκε ξαφνικά σε εντελώς ανεξερεύνητα τμήματα του σπηλαίου – περίπου 10 χιλιόμετρα «άγνωστου κόσμου» που άλλαξαν την πορεία της χαρτογράφησης.

«Προς έκπληξή μας, έμοιαζε σαν να ήμασταν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν εκεί», έγραψαν οι δύτες στο περιοδικό In Depth.

Από τότε, η χαρτογράφηση τρέχει με εντυπωσιακούς ρυθμούς για τα δεδομένα της υποβρύχιας σπηλαιολογίας. Χάρη στις πρόσφατες αποστολές, το σύστημα έφτασε επίσημα τα 524 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση CINDAQ. Μάλιστα, το 2018 το Ox Bel Ha είχε χάσει προσωρινά τον τίτλο του μεγαλύτερου υποβρύχιου σπηλαίου, όταν δύο άλλα σπηλαιοσυστήματα του Μεξικού βρέθηκαν ενωμένα μεταξύ τους. Κάποιοι από τους θαλάμους του Ox Bel Ha φιλοξενούν μέχρι και αρχαιολογικούς θησαυρούς των Μάγια.

Σήμερα όμως, το Ox Bel Ha έχει ανακτήσει την πρωτιά και δείχνει πως έχει ακόμη πολλά μυστικά να αποκαλύψει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, αν η εξερεύνηση συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, το σπήλαιο ίσως ξεπεράσει ακόμη και τα Σπήλαια Μάμμουθ και να γίνει το μεγαλύτερο γνωστό σπηλαιοσύστημα του κόσμου, πλημμυρισμένο ή μη.

Κάθε νέα αποστολή είναι άθλος: οι δύτες ρυθμίζουν με ακρίβεια οξυγόνο και πλευστότητα, ενώ αφήνουν πίσω τους λεπτές γραμμές που λειτουργούν ταυτόχρονα ως «σωσίβιο» διαφυγής και ως εργαλείο μέτρησης. Έτσι αποκαλύπτονται οι νέες αίθουσες, οι καταβόθρες και τα θρυλικά «παλάτια πάγου» του Ox Bel Ha ένας κόσμος που συνεχίζει να μεγαλώνει, χιλιοστό το χιλιοστό.