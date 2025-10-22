Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στο Ανόβερο της Γερμανίας, όπου έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστούς πολλοί άνθρωποι.

Μια συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Vahrenwalder Straße, ακριβώς βόρεια του Niedersachsenring, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν όπλα, και έπεσαν πολλαπολοί πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δύο ομάδες διαπληκτίστηκαν γύρω στις 6:25 μ.μ., όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Ανόβερου.

Η φύση της διαμάχης είναι προς το παρόν ασαφής, όπως και ο αριθμός των τραυματιών.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω ακόμη την έκταση των τραυματισμών», δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο δράστη που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση. Το κίνητρο της συμπλοκής παραμένει ασαφές και οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που εμπλέκονται.