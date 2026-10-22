Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εθνικός διαγωνισμός παιχνιδιού «Native Toy» ξεκίνησε το 2024 με στόχο την προώθηση προϊόντων που αντιπροσωπεύουν τη ρωσική κουλτούρα, ιστορία και τις παραδοσιακές αξίες.

Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία για να καλλιεργήσει την πατριωτική αγωγή και να προωθήσει μία κρατικά εγκεκριμένη ιστορική αφήγηση στα παιδιά.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν υποστήριξη για την παραγωγή των παιχνιδιών τους, τα οποία θα ενταχθούν στον επίσημο κατάλογο συνιστώμενων προϊόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία καταδικάζουν την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την ως μέσο κρατικής κατήχησης και ιδεολογικού ελέγχου της νέας γενιάς.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν παιχνίδια με στρατιωτικό χαρακτήρα, ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της Μόσχας για ενίσχυση της στρατιωτικής-πατριωτικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μέσο για να ασκήσει η Ρωσία ιδεολογικό έλεγχο στους πολίτες της είναι μέσω του εθνικού διαγωνισμού παιχνιδιού («Native Toy» / «Родная игрушка»), ο οποίος προωθεί την κατασκευή εγχώριων παιχνιδιών που αντιπροσωπεύουν —όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές— τη ρωσική κουλτούρα, ιστορία και αξίες. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2024.

Ένα αφήγημα που εγκρίνεται από το Κρεμλίνο

Ογδόντα συμμετέχοντες παρουσίασαν τη Δευτέρα τις δημιουργίες τους σε μια μεγάλη έκθεση στη Μόσχα, όπου παιδιά ζωγράφισαν παραδοσιακά σχέδια σε ξύλινα παιχνίδια, έπαιξαν με ένα αντίγραφο σοβιετικού διαστημικού πυραύλου σε στυλ Lego και κατασκεύασαν παραδοσιακά σπιτάκια με πολύχρωμα τουβλάκια.

Advertisement

Advertisement

Η Βαλέρια Μιχάλεβα-Ουστίσνκαγια, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας υποστήριξε ότι στοχεύουμε να μάθουν στα παιδιά να «αγαπούν τη χώρα τους μέσω παιχνιδιών, όχι μέσω δύναμης και ισχύος».

Η ίδια φωτογραφήθηκε με μια παραδοσιακή κούκλα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας με το σύνθημα «Δεν μπορείτε να μας ρίξετε!».

Ωστόσο, ο εθνικός διαγωνισμός παιχνιδιού αποτελεί και ένα ιδεολογικό «όπλο» του ρωσικού καθεστώτος. Ειδικότερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την έναρξη του πολέμου, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τον διαγωνισμό ως έναν τρόπο να καλλιεργήσει την πατριωτική αγωγή, τις παραδοσιακές αξίες και μία ιστορία που είναι εγκεκριμένη αποκλειστικά από το κράτος.

Απόπειρα ιδεολογικής χειραγώγησης

Οργανώσεις όπως η Amnesty International κάνουν λόγο ότι πρόκειται για κρατική κατήχηση, καταδικάζοντας τον ασφυχτικό έλεγχο που ασκεί το κράτος στην ιδεολογική διαμόρφωση των παιδιών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι νικητές θα λάβουν υποστήριξη για την παραγωγή και την προώθηση των παιχνιδιών τους στην εγχώρια αγορά, ενώ τα παιχνίδια θα ενταχθούν στον επίσημο κατάλογο συνιστώμενων προϊόντων του Υπουργείου Παιδείας για παιδικούς σταθμούς και σχολεία.

Στον διαγωνισμό ξεχώρισαν παιχνίδια με στρατιωτικό χαρακτήρα, όπως η συλλογή «My Heroes» της εταιρείας Vesna που περιλαμβάνει κούκλες με στολές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιλογή της στρατιωτικής θεματολογίας δεν είναι τυχαία, γιατί συνοδεύεται με τον στόχο της Μόσχας να δώσει έμφαση στη στρατιωτική-πατριωτική εκπαίδευση στα ρωσικά σχολεία. Τα σχολεία ενθαρρύονται να επενδύσουν στη διδασκαλία της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ίδια στιγμή που τα βιβλία ιστορίας αντικατοπτρίζουν την αφήγηση του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Advertisement

«Θέλουμε να μιλήσουμε στα παιδιά για σημαντικά γεγονότα της χώρας μας σε μια γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν», δήλωσε η Τατιάνα Κασίνα, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας παιχνιδιών Vesna.

Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι που ήταν το πιο αρεστό στο κοινό δεν είχε στρατιωτικούς συμβολισμούς. Η διαδικτυακή ψηφοφορία απένειμε το βραβείο κοινού στο «Beaver Laboratory» (Εργαστήριο του Κάστορα), ένα σετ μικροσκοπίου με θεματολογία κάστορα.

Πηγή: Reuters

Advertisement