Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ζεστές καλοκαιρινές ημέρες μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστες για τα παιδιά με απλά παιχνίδια νερού που χρησιμοποιούν αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες νεροτσουλήθρες, σφουγγαρένιες βόμβες ή να οργανώσουν παιχνίδια στόχου με νεροπίστολα και λάστιχα κήπου.

Δραστηριότητες όπως το κυνήγι θησαυρού στο νερό ή η ζωγραφική με χρωματιστά παγάκια ενισχύουν τον συντονισμό και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η διαρκής επίβλεψη από ενήλικες κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια όλων των υδάτινων δραστηριοτήτων.

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, συστήνεται η επιλογή δροσερών ωρών, η τακτική ξεκούραση στη σκιά και η επαρκής ενυδάτωση των παιδιών.

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Οι ζεστές καλοκαιρινές ημέρες δεν χρειάζονται πάντα πισίνα, θάλασσα ή κάποια μεγάλη εξόρμηση για να γίνουν πιο διασκεδαστικές. Με ένα λάστιχο, έναν κουβά, μερικά σφουγγάρια και λίγη φαντασία, μπορούμε να στήσουμε στο σπίτι παιχνίδια με νερό που θα κρατήσουν τα παιδιά απασχολημένα και δροσερά.

Από αυτοσχέδιες νεροτσουλήθρες και αγώνες με νεροπίστολα μέχρι δημιουργικές δραστηριότητες με πάγο και παιχνίδια εξερεύνησης, υπάρχουν πολλές εύκολες ιδέες που μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τον χώρο που διαθέτουμε. Και το καλύτερο; Για τις περισσότερες δεν χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο από αντικείμενα που πιθανότατα έχουμε ήδη στο σπίτι.

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1. Σφουγγαρένιες «βόμβες» νερού

Για ένα παιχνίδι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά, χρειαζόμαστε μερικά πολύχρωμα σφουγγάρια, τα οποία κόβουμε σε λωρίδες και δένουμε μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουμε μικρές «μπάλες» ή «βόμβες» νερού.

Σύμφωνα με το parents.com τα βουτάμε σε έναν κουβά και ξεκινάμε τις ρίψεις. Σε αντίθεση με τα μπαλόνια νερού, τα σφουγγάρια δεν αφήνουν μικρά κομμάτια πλαστικού στην αυλή ή το μπαλκόνι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Μπορούμε, μάλιστα, να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες και να οργανώσουμε παιχνίδια στόχου ή σκυταλοδρομίες.

2. Παιχνίδι με νερό και «θησαυρούς»

Για τα μικρότερα παιδιά, ένα ρηχό πλαστικό δοχείο ή μια μικρή παιδική πισίνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα αυτοσχέδιο κυνήγι θησαυρού. Ρίχνουμε μέσα πλαστικά ζωάκια, μεγάλα παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα κατάλληλα για την ηλικία τους και τους δίνουμε ένα μικρό δίχτυ, κουτάλι ή λαβίδα για να τα ψαρέψουν.

Το παιχνίδι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον αν ζητήσουμε από τα παιδιά να προβλέψουν ποια αντικείμενα θα επιπλεύσουν και ποια θα βυθιστούν. Όπως σημειώνει το goodhousekeeping.com το παιχνίδι με το νερό προσφέρει ευκαιρίες για αισθητηριακή εξερεύνηση, εξάσκηση του συντονισμού χεριού-ματιού και απλές έννοιες STEM, όπως η βαρύτητα και η αιτία-αποτέλεσμα.

3. Ζωγραφική με παγάκια

Εδώ χρειάζεται μόνο λίγη προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ. Ανακατεύουμε νερό με μη τοξική, πλενόμενη μπογιά, γεμίζουμε παγοθήκες και τοποθετούμε τα παγάκια στην κατάψυξη.

Την επόμενη ημέρα τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν σε χαρτί, χαρτόνι ή ακόμη και σε ένα παλιό λευκό μπλουζάκι, καθώς οι πολύχρωμοι κύβοι λιώνουν κάτω από τον ήλιο. Είναι ένας απλός τρόπος να συνδυάσουμε το παιχνίδι με το νερό και τη δημιουργική απασχόληση, ενώ μπορούμε να τους μιλήσουμε και για το πώς η θερμότητα μετατρέπει τον πάγο σε νερό.

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4. Αυτοσχέδιο παιχνίδι με το λάστιχο

Με ένα λάστιχο μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Μία από τις πιο απλές είναι το «υδάτινο limbo»: κρατάμε το λάστιχο οριζόντια και τα παιδιά προσπαθούν να περάσουν από κάτω χωρίς να βραχούν.

Μπορούμε επίσης να το κουνάμε χαμηλά σαν «ελικόπτερο» και τα παιδιά να προσπαθούν να πηδήξουν από πάνω. Όσο χαμηλώνουμε το λάστιχο, τόσο αυξάνεται η δυσκολία και, φυσικά, οι πιθανότητες να βραχούν όλοι.

5. Αγώνας με νεροπίστολα

Για ένα παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει αρκετή ώρα, το happytoddlerplaytime.com προτείνει να κρεμάσουμε πλαστικά ποτήρια σε ένα σχοινί και δώσουμε στα παιδιά νεροπίστολα. Στόχος είναι να σπρώξουν το ποτήρι από τη μία άκρη στην άλλη μόνο με τη δύναμη του νερού.

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Μπορούμε να το μετατρέψουμε σε αγώνα ταχύτητας ή να φτιάξουμε διαφορετικές διαδρομές και στόχους. Το παιχνίδι ενθαρρύνει την κίνηση, τον συντονισμό και τη συνεργασία, ενώ τα παιδιά παραμένουν ενεργά χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

6. Αυτοσχέδια νεροτσουλήθρα

Αν έχουμε αρκετό εξωτερικό χώρο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτοσχέδια νεροτσουλήθρα με ειδικό ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα και νερό. Το diy.org προτείνει για μεγαλύτερη ολίσθηση, να χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι κατάλληλα για την επιφάνεια και το δέρμα, ενώ φροντίζουμε ο χώρος να είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μια πιο απλή εκδοχή είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν ψεκαστήρα ή το λάστιχο και να οργανώσουμε μια μικρή διαδρομή με εμπόδια, μέσα από την οποία τα παιδιά θα πρέπει να περάσουν χωρίς να στεγνώσουν.

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7. Ο πιο απλός τρόπος: ο ψεκαστήρας

Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να περιπλέκουμε τα πράγματα. Ένας ψεκαστήρας κήπου μπορεί να γίνει από μόνος του το αγαπημένο παιχνίδι της ημέρας. Τα παιδιά μπορούν να τρέχουν μέσα από το νερό, να χορεύουν ή να προσπαθούν να περάσουν από τα σημεία όπου εκτοξεύεται.

Η απλότητα, άλλωστε, είναι συχνά μέρος της γοητείας του ελεύθερου παιχνιδιού. Και αν θέλουμε να προσθέσουμε λίγη περισσότερη φαντασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια «πίστα περιπέτειας» με κώνους, μπάλες και μικρά εμπόδια.

Λίγη προσοχή πριν ξεκινήσουμε

Όσο διασκεδαστικά κι αν είναι τα παιχνίδια με νερό, η επίβλεψη από ενήλικα είναι απαραίτητη, ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες νερού ή ρηχά δοχεία. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής τονίζει ότι τα παιδιά χρειάζονται στενή, συνεχή και προσεκτική επίβλεψη όταν βρίσκονται κοντά σε οποιαδήποτε μορφή νερού, ενώ ακόμη και μικρά δοχεία μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα μικρότερα παιδιά.

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Τις πολύ ζεστές ημέρες, προτιμάμε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, κάνουμε συχνά διαλείμματα στη σκιά και φροντίζουμε τα παιδιά να πίνουν αρκετό νερό. Οι οδηγίες του CDC συστήνουν, επίσης, να αποφεύγονται οι υπαίθριες δραστηριότητες τις πιο ζεστές ώρες, όταν αυτό είναι δυνατό.

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Έτσι, με λίγα απλά αντικείμενα και αρκετή φαντασία, μπορούμε να κάνουμε τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες λίγο πιο δροσερές και πολύ πιο διασκεδαστικές.

Με πληροφορίες από parents.com, goodhousekeeping.com,happytoddlerplaytime.com,diy.org,CDC

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