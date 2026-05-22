Τραγικό θάνατο βρήκε ένας Αυστραλός τουρίστας στο Περού, όταν έπεσε σε χαράδρα ενώ περπατούσε στο μονοπάτι των Ίνκας με προορισμό το Μάτσου Πίτσου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μέλη της Ομάδας Διάσωσης Ορεινών Περιοχών της Κούσκο εντόπισαν την Πέμπτη 21 Μαίου, τη σορό του 53χρονου Μάθιου Κάμερον Πάτον σε βάθος περίπου 300 μέτρων κάτω από απότομη πλαγιά, κοντά στο σημείο του μονοπατιού που είναι γνωστό ως «50 Gradas».

Ο Πάτον, ο οποίος είχε φτάσει στην Κούσκο περίπου 12 ημέρες νωρίτερα μαζί με τη σύζυγό του, δηλώθηκε αγνοούμενος την Τετάρτη, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- έπεσε από σπασμένο προστατευτικό κιγκλίδωμα ενώ πεζοπορούσε στο διάσημο ορεινό μονοπάτι του Περού μαζί με ομάδα τουριστών και ξεναγό.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Fue hallado el cadáver el turista australiano que habría sido reportado como desaparecido tras caer a un abismo en el rumbo del Camino Inka hacia Machu Picchu. Tras varias horas de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo. Según información, el… pic.twitter.com/0N7jXsWiIk May 21, 2026

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια της πτώσης, ενώ η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί σε κοντινή πόλη. Ο επικεφαλής της Αστυνομικής Περιφέρειας Κούσκο, στρατηγός Βιρχίλιο Βελάσκεζ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά τις αναφορές για την εξαφάνιση του άνδρα.

«Έχουμε πληροφορίες ότι πιθανότατα παραπάτησε ενώ διέσχιζε μια ξύλινη γέφυρα και προσπάθησε να κρατηθεί από το ξύλινο κιγκλίδωμα», ανέφερε ο Βελάσκεζ, σύμφωνα με το περουβιανό ειδησεογραφικό πρακτορείο Andina. «Ωστόσο, το κιγκλίδωμα υποχώρησε και εκείνος γλίστρησε μαζί του στο κενό. Δυστυχώς, κατέληξε στη χαράδρα», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της, εκπρόσωπος της Police Association of Victoria ανέφερε ότι τα μέλη και το προσωπικό της οργάνωσης είναι συγκλονισμένα και βαθιά λυπημένα από «την απώλεια ενός από τα μέλη μας σε ένα τραγικό δυστύχημα στο εξωτερικό».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η προσφορά του Ματ στην αστυνόμευση, τόσο μέσω του ρόλου του στην εκπαίδευση αστυνομικών όσο και ως βοηθός εκπροσώπου της TPAV, αντικατόπτριζε τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που έδειχνε για τους συναδέλφους του, καθώς και την επιθυμία του να προσφέρει πίσω στο σώμα».

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Department of Foreign Affairs and Trade δήλωσε ότι παρέχεται προξενική υποστήριξη στην οικογένεια του Αυστραλού πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Περού. «Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από BBC