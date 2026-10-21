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Κένεντι, απεβίωσε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης σε ηλικία σαράντα δύο ετών.

Η θανούσα εργάστηκε στον τομέα της εκπαίδευσης και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά από δικό της σοβαρό τραυματισμό.

Ο αιφνίδιος θάνατός της επανέφερε στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης τον επίμονο μύθο περί κατάρας που συνοδεύει την οικογένεια Κένεντι εδώ και δεκαετίες.

Η οικογένεια έχει βιώσει στο παρελθόν πολυάριθμες απώλειες εξαιτίας πολιτικών δολοφονιών, ατυχημάτων, ασθενειών και προβλημάτων εξάρτησης, γεγονότα που έχουν καταγραφεί ευρέως στην ιστορία.

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Ο θάνατος της Κάιλ Κένεντι σε ηλικία 42 ετών επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που εδώ και δεκαετίες αποκαλείται «κατάρα των Κένεντι». Η εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο σπίτι της στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε ευρύτερα στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Guardian, η αιτία θανάτου δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί.

Ποια ήταν η Κάιλ Κένεντι

Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1984 και ήταν κόρη του Μάικλ Κένεντι και της Βικτόρια Γκίφορντ Κένεντι. Σπούδασε στο Georgetown, στο Pace και στο Harvard Graduate School of Education. Εργάστηκε στην εκπαίδευση και υποστήριξε την πρόσβαση παιδιών από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα σε καλύτερες ευκαιρίες μάθησης.

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Το 2019 έτρεξε στον Μαραθώνιο της Βοστώνης. Έναν χρόνο αργότερα, σοβαρός τραυματισμός στον νωτιαίο μυελό προκάλεσε μακροχρόνια παράλυση. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Απέκτησε τρία παιδιά, τον Κόνορ, τη Τζόζι και τον Ντέκλαν· η κόρη της Τζόζι είχε πεθάνει σε βρεφική ηλικία. Αφήνει πίσω της δύο γιους.

Ο πατέρας της είχε σκοτωθεί κάνοντας σκι

Η ίδια είχε χάσει τον πατέρα της σε μικρή ηλικία. Ο Μάικλ Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, σκοτώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 σε δυστύχημα κάνοντας σκι στο Κολοράντο. Ήταν μόλις 39 ετών.

Δύο δολοφονίες που συγκλόνισαν την Αμερική

Στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δολοφονήθηκε στο Ντάλας, ενώ επέβαινε σε ανοιχτή λιμουζίνα μαζί με τη σύζυγό του Τζάκι. Ήταν 46 ετών. Στις 5 Ιουνίου 1968 ο αδελφός του, Ρόμπερτ Κένεντι, δέχθηκε πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες μετά από προεκλογική ομιλία και πέθανε την επομένη, στα 42 του.

Οι τραγωδίες είχαν αρχίσει νωρίτερα

Το 1944 ο Τζόζεφ Κένεντι Τζούνιορ σκοτώθηκε σε στρατιωτική αεροπορική αποστολή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1948 η αδελφή του Κάθλιν έχασε τη ζωή της σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία. Το 1984 ο Ντέιβιντ Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Το 1999 ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ σκοτώθηκε όταν το αεροσκάφος που πιλοτάριζε συνετρίβη στη θάλασσα. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους η σύζυγός του Κάρολιν Μπεσέτ και η αδελφή της Λόρεν. Το 2019 πέθανε από υπερβολική δόση η Σίρσα Κένεντι Χιλ, μόλις 22 ετών. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, πέθανε στα 35 της από λευχαιμία.

Το Τσαπακουίντικ και ο Τεντ Κένεντι

Το 1969 ο γερουσιαστής Έντουαρντ «Τεντ» Κένεντι οδηγούσε αυτοκίνητο που έπεσε από γέφυρα στο Τσαπακουίντικ της Μασαχουσέτης. Η συνεπιβάτιδά του, Μαίρη Τζο Κοπέκνι, πνίγηκε. Το γεγονός προκάλεσε τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Ο Τεντ Κένεντι αναφέρθηκε τότε δημόσια στο ενδεχόμενο κάποιας «κατάρας» που βάραινε την οικογένεια.

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Η «κατάρα» και η πραγματικότητα

Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για κάποια μεταφυσική κατάρα. Πρόκειται για μια πολυμελή οικογένεια με ασυνήθιστα μεγάλη δημόσια προβολή. Οι απώλειες έχουν διαφορετικές αιτίες: πολιτική βία, ατυχήματα, ασθένειες και εξαρτήσεις. Η αλληλουχία τους, ωστόσο, διαμόρφωσε έναν από τους πιο επίμονους μύθους της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Μια δυναστεία ανάμεσα στη δόξα και το πένθος

Οι Κένεντι ταυτίστηκαν με την πολιτική ισχύ, τη γοητεία και το αμερικανικό όνειρο. Πίσω όμως από τις εικόνες των προεδρικών τελετών βρίσκονται αλλεπάλληλες προσωπικές απώλειες. Ο θάνατος της Κάιλ, μιας γυναίκας που αφιερώθηκε στην εκπαίδευση και στα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, υπενθυμίζει αυτή την άλλη πλευρά της ιστορίας τους.

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Πηγές: The Guardian / NewsNation