Ενας Βρετανός πεζοπόρος αγνόησε τις πινακίδες και πέρασε τα προειδοποιητικά εμπόδια στους Δολομίτες στην Ιταλία την περασμένη Πέμπτη (31/7), με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί με την βοήθεια ελικοπτέρου σε ασφαλές μέρος. Το τίμημα όμως είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Ο 60χρονος έλαβε στον λογαριασμό του μια χρέωση ύψους 14.225 ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει τη χρήση 2 ελικοπτέρων διάσωσης και περισσότερων από 12 εξειδικευμένων διασωστών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλπικής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης του Βένετο (CNSAS).

Λίγες μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το cnn.com, δύο Βέλγοι πεζοπόροι στην ίδια περιοχή χρεώθηκαν ένα πολύ μικρότερο ποσό για τη διάσωσή τους, επειδή είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ το 2020.

Τα τρομακτικά στατιστικά των βουνών

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις ιταλικές Άλπεις και τους Δολομίτες, μεταξύ 21 Ιουνίου και 23 Ιουλίου, σύμφωνα με την CNSAS. Το γεγονός αυτό καθιστά την συγκεκριμένη πεζοπορική περίοδο την πιο θανατηφόρα αυτού τον αιώνα. Πέντε άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι κλήσεις για διάσωση έχουν επίσης αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 2024, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο μερικών από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές γύρω από την Κορτίνα και το Σαν Βίτο ντι Καντόρε, όπου διασώθηκε ο Βρετανός πεζοπόρος, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο Μαουρίτσιο Ντελαντόνιο, επικεφαλής της CNSAS.

«Ένας 60χρονος Άγγλος πεζοπόρος, ο οποίος είχε ξεκινήσει εκείνο το πρωί από το Passo Tre Croci, τηλεφώνησε για να πει ότι βρισκόταν στην Berti via ferrata και ότι πέφτουν βράχοι από ψηλά. Αφού άλλαξε θέση, του είπαν να μην μετακινηθεί από το προστατευμένο σημείο του και να περιμένει να φτάσει η βοήθεια, καθώς το βουνό ήταν εκείνη τη στιγμή κρυμμένο από σύννεφα. Για να αποφασιστεί η στρατηγική ανάκαμψης, ήταν απαραίτητη η ακριβής θέση του πεζοπόρου, οπότε έπρεπε να περιμένουν να διαλυθούν τα σύννεφα. Όταν διαλυθούν τα σύννεφα, η ομάδα διάσωσης των Άλπεων του Σαν Βίτο ντι Καντόρε δυστυχώς ανακάλυψε ότι ο πεζοπόρος βρισκόταν ακριβώς στο επίκεντρο της κατολίσθησης, σε υψόμετρο 2.400 μέτρων», εξήγησε ο Ντελαντόνιο.

Η CNSAS σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας αποφάσισαν να κλείσουν περισσότερα μονοπάτια. «Η επιχείρηση κατέστη απαραίτητη επειδή οι πεζοπόροι παραμέλησαν την υπάρχουσα σήμανση, η οποία ήταν προφανώς ανεπαρκής για να σταματήσει τους ανθρώπους, είτε λόγω απροσεξίας είτε λόγω υποτίμησης του κινδύνου».

Ο Ντελαντόνιο είπε ότι ο άνδρας που διεσώθη, πέρασε τουλάχιστον 4 πινακίδες και αναγκάστηκε να συρθεί κάτω από ένα εμπόδιο, την ώρα που άλλοι πεζοπόροι τον παρότρυναν να γυρίσει και να επιστρέψει μαζί τους.

(με πληροφορίες από cnn.com)